Izmailova: võimuliit Keskerakonnaga aitab rohelisi riigikogu valimistel

Eile õhtul tuli ootamatu teade, et Keskerakond teeb Tallinnas valimiskünnise alla jäänud Rohelistega pealinnas võimuliidu. On aru saadav, miks Keskerakond sellise otsuse tegi, aga miks Rohelised sellega nõustusid?

Meile tehti selline ettepanek. Me ei öelnud kohe jah-i, sest tahtsime enne väga selgelt teada, mis positsioonilt ja maailmavaateliselt saame end teostada. Meile jäi neist kohtumistest tunne, et Keskerakond võtab siiralt rohelise Tallinna projekti ja see oli meie jaoks otsustav.

Kes kelle ja millal täpselt leidis?

Keskerakond ikka kutsus meid. Meie positsioon poleks võimaldanud sellist ettepanekut teha.

Kas te ei näe ohtu, et kui peate hakkama kaasvastutama Reidi tee ja muude taoliste asjade osas, siis lähete vastuolu oma maailmavaatega ja hoopis kaotate toetajaid?

Reidi tee küsimus oli meie jaoks väga oluline ja rääkisime sellest päris pikalt. Me saame väga hästi aru, mis sellega toimub. Me panime ka koalitsioonileppesse kirja, et Reidi tee puhul tuleb arvestada rohkem keskkonnakaitseliste aspektidega. Näiteks vanu puid alles jättes. Keskerakond ei olnud seisukohal, et Reidi teega on kõik lõplikult kivisse raiutud ja midagi enam muuta ei saa. Saame sinna veel omi ettepanekuid teha.

Mis ringis tehti otsus? Kas kogu erakonna tasandil või kitsamas ringis?

Volikogu tasandil tegime. Roheliste erakond on sedavõrd väike, et meil ei ole sarnaselt suurtele erakondadele kõikvõimalikke allorganisatsioone erakonna sees.

Oli ka vastaseid ja vastuväiteid?

Keegi ei olnud kategooriliselt vastu. Oli tõsiseid küsimusi teatud asjade osas, nagu see sama Reidi tee, mille kohta küsisite.

Taavi Aasa nõunik Priit Simson kirjutas sotsiaalmeedias, et suure tõenäosusega algab tulevase roheliste abilinnapea nimi Z-tähega. Kas teist saab abilinnapea?

See ei ole veel kindel. Otsuse teeb Tallinna volikogu, kes peaks kinnitama linnavalitsuse koosseisu nädala pärast 9-ndal novembril.

Kuidas roheliste pealinna koalitsiooni minek on seotud teie riigikogu valimiste plaanidega?

Kindlasti on see seotud, meil tekib nüüd palju parem võimalus oma maailmavaadet tutvustada ja teostada.