USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et New Yorgis kaheksa inimese surmaga lõppenud veokirünnaku korraldanud usbekk tuleks hukata.

"NYC terrorist oli õnnelik, kui palus ISIS-e lippu oma palatisse riputada. Ta tappis 8 inimest, raskelt vigastatud 12. PEAKS HUKATAMA!" kirjutas Trump oma Twitteri kontol.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2017

Trump ütles varem, et kaaluks rünnakus süüdistatava Saifullo Saipovi saatmist Kuubal Guantanamo lahe ääres asuvasse USA sõjaväe kinnipidamiskeskusesse, kus hoitakse määramata aja jooksul kinni võimalikke džihadiste. Guantanamo vangla on pälvinud inimõiguslaste teravat kriitikat.

USA föderaalprokurörid esitasid varem kolmapäeval 29-aastasele Saipovile terrorismisüüdistused.

Saipovit süüdistatakse terrorirühmituse materiaalses toetamises ning surmaga päädinud vägivalla ja hävingu tekitamises mootorsõidukiga. Mõlema süüdistuse puhul on maksimumkaristus surmanuhtlus.

Saipov juhtis teisipäeval New Yorgis veoki kergliiklusteele ning tappis kaheksa ja vigastas 12 inimest. Politsei tulistas rünnaku järel veokist väljunud Saipovit ning ta toimetati haiglasse. Kolmapäeval toodi ta kohtusse ratastoolis.

Prokuröride sõnul olevat Saipov rünnaku järel öelnud, et "tunneb end tehtu pärast hästi" ning palus riputada oma tuppa äärmusrühmituse ISIS lipu.

Prokurörid lisasid, et Saipov sooritas rünnaku ISIS-e üleskutse ajendil ning valis rünnaku päevaks Halloweeni, sest teadis, et siis on tänavatel rohkem inimesi. Väidetavalt kavandas ta rünnakut umbes aasta ja üüris veoki umbes nädal enne rünnakut.

Valge Maja pressiesindaja Sarah Huckabee Sandersi sõnul peab valitsus Saipovit "vaenlasvõitlejaks" ning president Donald Trump on avatud tema saatmisele Guantanamo Bay vangilaagrisse.

"Vaenlasvõitlejaks" määratlemine tähendab, et Saipovilt võidakse võtta talle tavalises kriminaalmenetluses ette nähtud õigused. Otsust sellest langetatud veel pole, lisas Sanders.

FBI leidis New Yorgi veokirünnakuga seoses taga otsitud teise usbeki

USA justiitsametnikud teatasid kolmapäeval, et leidsid New Yorgi veokirünnakuga seoses taga otsitud Usbekistani kodaniku.

Vähem kui tund pärast seda, kui julgeolekuamet FBI avaldas teate Mukhammadzoir Kadirovi pildiga ja palus avalikkuselt tema kohta informatsiooni, teatas FBI New Yorgi haru asejuht William Sweeney, et mees on leitud.

"Me enam ei otsi inimest, kelle kohta väljastasime teavet," ütles Sweeney pressikonverentsil.

"Leidsime ta" ja esialgu ma rohkem ei ütle, lisas ta.