Koalitsioonilepingu allkirjastasid linnapeakandidaat Taavi Aas ja roheliste esimees Züleyxa Izmailova.

Seejuures Izmailovast saab tulevases linnavalitsuses keskkonnaala abilinnapea.

Taavi Aas ütles, et mõlemad erakonnad tahavad, et Tallinn oleks hooliv ja roheline linn.

"Tahame liikuda rohelise pealinna tiitli suunas. Mitte nii, et võidame ainult tiitli, vaid linn oleks sisult, hingelt ja mõttelaadilt roheline pealinn. Selgus, et oleme mõlemad seda meelt," ütles Aas.

Ta lisas, et koalitsioonileppe puhul ei olnud ühtegi n-ö rasket punkti, mille üle tulnuks pikalt arutada või vaielda.

Züleyxa Izmailova ütles, et Keskerakonna ettepanek võimu jagada tuli erakonnale positiivse üllatusena ning partei on tänulik selle eest.

Ta avaldas heameelt, et koalitsioonileppesse said mitmed olulised punktid kirja, näiteks pestitsiidide kasutamise lõpetamine, mahetoit lasteaedades, köögiviljaaedade ehitamine lasteaedade koolide juurde.

Reidi tee kohta ütles Izmailova, et on väga positiivne, et Keskerakond ei ole Reidi tee küsimuses raudsel seisukohal ja pigem jagab arvamust, et olukord vajab võimalikult looduskeskset lahendust, säilitades vanu puid määral, mis maksimaalselt võimalik.