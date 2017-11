Suurbritannia välisminister Boris Johnson andis kolmapäeval alamkoja väliskomisjoni ees ülevaate oma senisest ametiajast ning oma sõnavõtus märkis ta ka seda, et "huumor on sageli väga efektiivne viis oma diplomaatilise sõnumi edastamiseks".

Kunagist Londoni linnapead on korduvalt kritiseeritud välisministrile väidetavalt sobimatu huumorisoone pärast. Näiteks on ta öelnud, et Prantsusmaa endisel presidendil François Hollande'il olevat olnud soov rakendada Londoni vastu "karistuspeksmist nagu mõnes teist maailmasõda kujutavas filmis" ja et Liibüas asuvast Sirte linnast saaks teha "uue Dubai", kui sealt saaks vaid "laibad ära koristada", vahendas Politico.

Samuti jõudis septembri lõpus avalikkuse ette juhtum, kus Johnson tsiteeris Birmat külastades Rudyard Kiplingi ehk kriitikute meelest "koloniaalajastu" luuletust ning kuidas sealne Briti suursaadik luuletuse esitamise peatas.

Enne välisministriks saamist oli Brexiti-kampaania üks eestvedaja tuntud veelgi värvikama kõnepruugi poolest.

USA ekspresidendi Barack Obama kohta on ta öelnud, et tegu on pooleldi keenialasega, kellel on oma päritolu tõttu vimm Suurbritannia vastu. Hillary Clinton aga meenutavat talle sadistlikku medõde mõnest vaimuhaiglast.

Euroopa Liidu kohta on Johnson öelnud, et sellel on Adolf Hitleri omadele sarnanevad eesmärgid. Ka Ukraina kriisis olevat samuti süüdi Euroopa Liit.

Samuti võitis ta esikoha väljaande Spectator võistlusel, mille eesmärgiks oli Saksa humoristiga seotud skandaali valguses leida kõige ropum luuletus Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani kohta. Johnson vihjas oma vemmalvärsis Erdogani seksuaalsuhetele kitsega. Hiljem välisministrina Türgit külastades ja Erdoganiga kohtudes aga kinnitas ta, et kurikuulus luuletus jutuks ei tulnud.

Kolmapäeval oli Johnsonil üsnagi intensiivne mõttevahetus väliskomisjoni juhi Tom Tugendhat, kes on ka varem meedias rõhutanud, et huumor on asi, mis võib diplomaatia valdkonnas tihti "tõlkes kaduma minna". Tugendhati peetakse ajakirjanduses ka üheks kandidaadiks, kes soovivat pärast peaminister Theresa May võimalikku taandumist ise konservatiivide juhiks pürgida.

Vaidluse käigus tuletas Tugendhat Briti välisministrile tema rohket naljatlemist.

Johnson aga vastas, et tema meelest on naljade rääkimine praktikas väga efektiivne viis oma diplomaatilise sõnumi edastamiseks. "Ma ütlen seda lihtsalt jutumärkide vahel ja vahel inimesed väga hindavad seda, et sa räägid nendega sellisel mitteametlikul moel, ja samal ajal sa annad vaikselt edasi ka oma sõnumi," selgitas ta.

Välisminister lisas, et tema arvates oleks "üleolev" mõelda, et välisriikide diplomaadid tema naljadest aru ei saa.