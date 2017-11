Rohelistel ja Keskerakonnal on tandemina nii mõnigi nurk lihvida

Roheliste ja Keskerakonna koostöö tuli avalikkusele üllatusena: esiteks oli Keskerakond koalitsiooni moodustamise välistanud, teiseks aga on kahel erakonnal mitu maailmavaatelist eriarvamust. Otsisime Tallinna linnapeakandidaatide debatist välja Izmailova silmapaistvamad arvamused, mis võivad koalitsioonis rasked täita olla, aga millest mõned on leppesse väidetavalt siiski sisse kirjutatud.

Suured põhimõttelised vastasseisud: Rail Baltic, fosforiit

Samas ETV linnapeakandidaatide diskussioonis heitis Izmailova nii Reformierakonnale kui ka Isamaa ja Res Publica Liidule ette Rail Balticu toetamist, viidates sellele kui korruptsiooni näitele. Roheliste esinaine jättis siiski täpsustamata, milles korruptsioonisüüdistus seisneb.

Märkimisväärne on aga see, et nüüdne koalitsioonipartner Keskerakond on öelnud, et on Rail Balticu rajamise poolt, tsentripartei esimees Jüri Ratas allkirjastas koostööleppe teiste Balti riikidega jaanuari lõpus. Rohelised on seni kõige häälekamalt Rail Balticu vastu protestinud.

Niisamuti on Keskerakond tervitanud võimalust uurida fosforiidi kaevandamise võimalust: 1. jaanuarist alustab majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni algatusel loodud geoloogiateenistus, mis võtab üle OÜ Eesti Geoloogiakeskuse tegevuse. Rohelised on kategooriliselt fosforiidi kaevandamise vastu.

1. Tallinna inimkesksemaks: vähem autosid, rohkem taastuvenergiat ja mahetoit koolidesse

Tallinna autokesksust on Keskerakonnale mitmelt poolt ette heidetud, sama on teinud rohelised. Taavi Aas aga lubas koalitsioonileppe allkirjastamise eel, et kuigi rohelistel on vähem abilinnapäid, võetakse neid võrdsete partneritena. Näis, kuidas lahendatakse rattateede võrgustiku arendamise küsimus.

Samas koalitsioonileppe alla kirjutamise eel selgitas Izmailova, et idee koolide juurde loodavatest köögiviljaaedadest sai koalitsioonileppesse kirja pandud.

2. Tallinna TV-d tuleb muuta. Tallinna Vesi peaks olema taas linna oma

"Tallinna TV-d ei pea sulgema ega andma erakätesse, aga seda võiks teha palju paremini. /---/ Olulisem on, et Tallinn saaks Tallinna Vee uuesti tagasi." Taavi Aas on lubanud sügisest TTV programmis muutuseid ja märkinud, et TTV on seda olulisem, mida vähem jääb vabalevisse kanaleid.

Tallinna Vee staatusest ei ole Aas avalikkuses juttu teinud.

3. Raskeveokite küsimust ei lahenda Reidi tee. Aga mis lahendab?

Izmailova sõnul oleks mõistlik raskeveokite liiklus suunata läbi Muuga sadama. Ta selgitas koalitsiooniläbirääkimiste järel, et just Reidi tee küsimus oli kõige raskem lahendada, kuid selgus, et Keskerakonna arvamus ei ole kivisse raiutud ning vanade puude säilitamises leitakse üksmeel.

4. Roheline kaart sõidujagamisteenuse kasutusse

"Reaalne võimalus, kuidas autode omamist vähendada, on arendada linnas autojagamisteenust. Euroopas on linnu, kus seda juba harrastatakse."

5. Linnahall tuleb teha korda

"On häbiväärne, et keset linna on selline läbu," sõnas Izmailova ja tõdes, et Linnahall tuleb kiiremas korras korda teha. Niisamuti pakub Izmailova lahenduse ka Patarei kindlusele - loomemajanduskeskus. Taavi Aas on valimisdebatis märkinud, et Linnahalli korda tegemise teeb keerulisemaks ka bürokraatia, sest Brüsseli ees tuleb tõestada, et riigilt remondiks saadud raha ei ole lubamatu toetus.

6. Keskerakond, Keskerakond, Keskerakond - see on minevik.

Izmailova sõnad valimisõhtu eel on tagantjärele hinnates ühtaegu profetlikud ja küsimusi tekitavad: "Tuleb vaadata tulevikku. Vaadates minevikku, on Keskerakond, Keskerakond, Keskerakond. Tallinnal on aeg muutusteks," sõnas Izmailova.