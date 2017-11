Poliitikavaatleja Ott Lumi arvas, et Keskerakonna ja Roheliste erakonna koalitsioon Tallinnas toob kasu mõlemale erakonnale ja seda just riigikogu valimiste valguses. Tallinna linnakodanikule roheliste kaasamine Lumi hinnangul kasu ei too.

"Ma arvan, et see on Keskerakonna poolt suhteliselt kaval käik, sellepärast, et ilmselgelt ei ole rohelised nende jaoks konkurendid, küll aga on nad (rohelised - toim.) konkurendid sotsiaaldemokraatide jaoks. Ma arvan, et Keskerakond seda tehes juba mõtleb riigikogu valimiste peale ja nad taktikaliselt kaalutlevad niimoodi, et kuidas lõhkuda sotsiaaldemokraatide hääli," kommenteeris Lumi ERR-ile.

Lumi arvates on roheliste osalus Tallinna koalitsioonis kasulik ka rohelistele, sest annab võimaluse ka neile riigikogu valimiste eel pildis olla.

"Roheliste kampaania kohalikel valimisetl oli suhteliselt silmatorkav silmatorkav ja nende uus esimees oli suhteliselt sõnakas, mis lubab eeldada, et riigikogu valimistel on neil šansid olemas. Nende jaoks iga võimalus vähegi saada pilti on kindlasti samm postiivses suunas," rääkis Lumi.

Ta arvas ka, et vähemalt esialgu roheliste valijad sellist sammu reetmisena ei näe.

Tallinna elanik otseselt roheliste kaasamisest Lumi hinnangul ei võidagi. "See on pigem dekoratiivne samm. Poliitikat Tallinnas dikteerib 100 protsenti Keskerakond," lausus Lumi.