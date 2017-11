Senine kaitseminister Michael Fallon astus kolmapäeval tagasi seoses tema vastu esitatud ahistamissüüdistustega, vahendas BBC.

South Staffordshire piirkonda esindav 41-aastane Williamson on täitnud parlamendi alamkojas chief whip'i ülesandeid alates eelmisest aastast.

Sir Michael Fallon vabandas teisipäeval selle eest, et asetas 2002. aastal käe asetamise ajakirjanik Julia Hartley-Breweri põlvele.

"Viimastel päevadel on parlamendisaadikute kohta välja tulnud mitu süüdistust, millest mõned käsitlevad ka minu varasemat käitumist... Mitmed neist on olnud valed, kuid aktsepteerin, et olen minevikus jäänud vajaka kõrgest standardist, mida me vajame relvajõududelt, mida mul on olnud au esindada," ütles Fallon lahkumisavalduses.

"Vaagisin oma positsiooni ning seetõttu astun kaitseministri kohalt tagasi," kirjutas ta, kuid lisas, et kavatseb jätkata parlamendiliikmena.

Peaminister May tänas Fallonit "pika ja muljetavaldava ministrikarjääri" eest.

"Hindan teile omast tõsist viisi, kuidas te oma positsiooni vaagisite ning eeskuju, mida te soovite näidata teenistujatele, naistele ja teistele," kirjutas May.

Mitme May valitsuse liikme ja parlamendisaadiku vastu on hiljuti esitatud seksuaalse ahistamise süüdistusi.

Kirjaniku ja akadeemiku Kate Maltby sõnul puudutas de facto asepeaminister Damian Green 2015. aastal "põgusalt" tema põlve ning saatis "vihjava" tekstsõnumi pärast seda, kui kirjanikku näidati ühes päevalehes korsetis.

Green "pakkus mulle karjäärialast nõu ning sama hingetõmbega andis mõista, et on (minust) seksuaalselt huvitatud". "See polnud mulle tollal aktsepteeritav ning selline käitumine ei tohiks olla Westminsteris aktsepteeritav ka tulevikus."

Green eitas süüdistust ning nimetas seda "täielikuks šokiks" ja "sügavalt haavavaks".

Peaministri kantselei sõnul andis May avaliku teenistuse juhile korralduse "selgitada välja faktid" ja teda neist teavitama "võimalikult ruttu".

Uurimise all on ka kaubanduse nooremminister Mark Garnier, kes väidetavalt palus oma endisel sekretäril osta talle 2010. aastal sekslelusid.

Süüdistusi on esitatud ka opositsioonilise Tööpartei aadressil.

Tööpartei aktivist Bex Bailey ütles, et erakond ärgitas teda mitte teatama tema vägistamisest erakonna parteikongressil 2011. aastal, kui ta oli 19. Bailey sõnul ütles erakonna ametnik talle, et kui ta vägistamisest teatab, "siis võib see mind kahjustada".

Tööpartei teatel uurib erakond väidet.

Tööpartei parlamendisaadik Lisa Nandy ütles kolmapäeval, et tõstatas kolme aasta eest probleemi, et erakonna parteifraktsiooni juhtfiguurid hoidsid seksuaalse väärkohtlemise süüdistusi salajas, et kasutada neid parlamendiliikmete kontrollimiseks.

May sõnul peaksid nad selle asemel selgeks tegema, et väited kuritegudest tuleb edastada politseile.

Peaminister soovib järgmisel nädalal kohtuda teiste erakondade juhtidega, et arutada sõltumatu menetluse loomist, mis võimaldaks parlamendis töötavatel inimestel esitada kaebusi.

"Meil on kohus tagada, et kõiki siia avalikku ellu panustama tulijaid koheldakse austusega," ütles May iganädalasel esinemisel parlamendi alamkojas.