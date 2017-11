Erakonna Eestimaa Rohelised aseesimees Aleksander Laane ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et kui Keskerakonnaga tekivad Tallinna linnavalitsuses liiga suured lahkhelid, siis rohelised teavad, kus on uks. Keskerakonna suur korruptsioonitaak Laane sõnul takistuseks ei saanud.

Saatejuht Lauri Varik küsis Laanelt, mida loodavad rohelised Keskerakonnast, kellel on sisuliselt ainuvõim ja kes võib rohelisi niiöelda nagu viigilehena kasutada ja roheliste ettepanekud ja ideed ka maha hääletada ja mitte toetada.

"Siis me teame, kus ukse koht on," lausus Laane.

Laane rääkis, et rohelised loodavad eelkõige kaasa lüüa rohelise pealinna arendamisel. "Me oleme oma ilmavaatest lähtuvalt valmis seda tegema. Keskkonnahoid on nii parteideülene teema, et me hea meelega näeme, kuidas meie ideed liiguvad kõigi erakondade programmidesse. Nüüd tahaks jõuda ka selleni, kus me tegudeni jõuame. Riigi tasandil me neid tegusid ei näe. Kui avanes võimalus Tallinna linnas vähemalt proovida midagi ära teha, siis me proovime seda vähemalt. Kui ei õnnestu ja tekivad liiga suured lahkhelid, siis me teame, mida teha," rääkis Laane.

Küsimusele, kas Keskerakonna korruptsioonitaak ei takistanud rohelistel Tallinnas võimuliitu minemast, vastas Laane järgmiselt.

"Aga näidake mulle erakonda ka riigikogus, kellel ei ole mingisugust korruptsioonitaaka," vastas Laane.

Tulisemaid vaidlusi põhjustas Laane sõnul Reidi tee temaatika. "See oligi kõige suurem vaidluste objekt, me saime lubaduse, et osapooled püütakse uuesti laua taha tuua. Vaatame, mis me saame ära teha," rääkis Laane.