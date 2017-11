Maksu- ja tolliameti osakonnajuhataja Evelyn Liivamägi ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et inimesed peaksid läbi mõtlema, kui suur on nende järgmise aasta kogusissetulek ja hindama, kas on üldse mõistlik aasta jooksul maksuvaba tulu kasutada.

Aastatel 2010–2013 vähenes nimekirja kantud kaupadelt kogutav tasu oluliselt. Kolleegium peab tõenäoliseks, et osa tulust jäi autoritel saamata seetõttu, et valitsus rikkus kohustust täiendada nimekirja uute turule tulnud seadmetega (arvutid, nutitelefonid jne).

Kolleegiumi arvates on infoühiskonna direktiivi sõnastus ja eesmärk piisavalt selged, et nendest tuletada autori, esitaja või fonogrammitootja õigus saada hüvitist. Direktiivi säte ei pruugi aga olla selge küsimuses, kui suur oleks pidanud hüvitis olema.

"Tegemist on hüvitisega autorile, teose esitajale ja fonogrammitootjale ning tasu määr on alates 2006. aastast kolm protsenti salvestusseadmete ja kaheksa protsenti salvestusvahendite tarnimise hinnast ilma käibemaksuta," ütles riigikohtu pressiesindaja Merje Talvik ERR-ile toona.

