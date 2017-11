Estraveli juht: globaalne hotellivahendusäri vajab teravamat pilku

Klientide ja majutusasutuste kaitsmine järjest monopoolsemasse seisundisse tõusvate globaalsete online-majutusagentuuride (nagu booking.com) eest vajab senisest rangemaid regulatsioone ja järelevalvet nii tarbijakaitse kui konkurentsiõiguse valdkonnas. Majutusäris aitaks võrdsemat kohtlemist tagada ka hotelliettevõtjate endi senisest teadlikum tegutsemine ja tõhusam koondumine esindusorganisatsioonidesse.

Kuigi esmapilgul tundub, et online-majutusagentuuride ("agentuur" on nende õige ettevõtlusliigi nimetus, mitte "võrdlusportaal" või "otsingumootor") turul on pakkumist palju, siis tegelikkuses jagavad globaalse turu suures osas ära kaks hiigelkontserni - Priceline Inc. ja Expedia Inc. Mõlemal firmal on kümnete kaupa populaarseid brände ja tütaragentuure, näiteks ka kurikuulus booking.com, kes on osa Priceline'i kontsernist.

Kumbki kontsern otsib pidevalt uusi võimalusi oma müügitulu kasvatamiseks. Kõrvaltvaatajale tundub Expedia selles läbipaistvam kui Priceline. Viimane kasutab mitmeid juriidilisi nippe – näiteks ei võta kliendilt kunagi raha oma nimel, vaid laseb seda teha hotellil, hoides nii kõrvale igasugustest tarbijakaitselistest kohustustest. Seaduse järgi vastutab ju müügitehingu eest see, kes kliendi pangakaardilt raha maha võttis ehk siis hotell ise.

Samuti võib nende kahe erinevusena välja tuua selle, et just Priceline'ile kuuluvad agentuurid vahendavad hoogsalt igasuguseid poollegaalseid majutusettevõtjaid (sh eramajutust), kus nad ei kontrolli isegi tegeliku omaniku isikut, rääkimata tuleohutusest või sanitaarnõuetest. Kui Airbnb kaudu majutust otsiv klient võtab kodumajutustega kaasneva riski teadlikult, siis booking.com’i kliendile tulevad taolised puudujäägid tihti ebameeldiva üllatusena.

Lisaks ERR-i välja toodud klientide eksitamisele ja majutusasutuste survestamisele on probleeme veelgi.

Näiteks asetab globaalsete suurfirmade diktaat keerulisemasse olukorda kohalikud reisibürood. Ka Eestis on olnud korduvalt juhtumeid, kus oleme Eesti hotelli käest küsinud sama hinda, mida me näeme samaks perioodiks saadaval suurtes online-majutusagentuurides. Kuid meie kurvastuseks saame vastuseks "kasutage oma lepingujärgseid normaalhindu".

Paraku ei ole need sel sellisel juhul konkurentsivõimelised ja nii kukubki välja ebavõrdne olukord, kus selle asemel, et anda meile soodushinnast kümme protsenti komisjoni, suunatakse klient välismaisesse hotelliagentuuri, kellele antakse reeglina 20 protsenti komisjoni (vahendustasu suurus on avalik saladus).

Klient maksab ära ikka samapalju, kuid Eestisse jääb kaks korda vähem lisandväärtust ehk siis vastavalt ka vähem töökohti ja tööjõumakse, kodumaistest ettevõtlustuludest rääkimata.

Kui Baltimaade suurimale reisiagentuurile ei anta ka küsimise peale samu hindu, mis välismaistele agentuuridele lausa vägisi kaela määritakse, mida siis veel Eesti ülejäänud 400 väiksemat reisibürood tegema peavad? Õnneks on ka neid hotelle, kes näevad suuremat pilti ja tulevad kohalikele reisibüroodele vastu. Nendele oleme väga tänulikud.

Nii Expedia kui ka Priceline'i grupi agentuuride hinnad on reeglina üksteisega võrreldes samad, püüame tagada vähemalt sama taseme ka Estravelist ostes (väikeste eranditega mõnede Eesti hotellide osas, millel ülalpool peatusin).

Kui mõnikord tundub, et booking.com hind on soodsam kui muu agentuuri oma, siis on 90 protsendil juhtudel põhjuseks kliendi eksitamine erinevate maksudega - esimeses otsingutulemuses kipuvad nad näitama neid hindu, millele alles hiljem lisatakse kohustuslikud maksud ja lisatasud.

