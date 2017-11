Kasutusest kõrvaldatud suurtükkide müügi üle otsustab Soome kaitseväe peastaap, kuid kaitseministeerium on juba avaldanud müügitehingule poolehoidu, kirjutab ajaleht Helsingin Sanomat.

Tegemist on Rootsis toodetud Boforsi 40 mm õhutõrjekahurite ja Vene päritolu nn Sergei 23 mm õhutõrjekahuritega. Merevägi on nimetatud kahurite versioone kasutanud ka kunagise lipulaeva Pohjanmaa peal.

Suurtükke soovib osta avalikkuses vähe tuntud Soome relvamuuseumi sihtasutus, mis asub Hyvinkää linnas. Ajalehe andmetel pole sihtasutuse suurele taraga ümbritsetud alale olnud seni asja ei publikul ega ka meedial.

Sihtasutus on oma eesmärgina märkinud relvaajaloo toetamist ja edendamist ning sealhulgas ajaloolist väärtust omava tehnika säilitamist ja hankimist. Sihtasutuste registris on kirjas, et sihtasutus tegeleb ka temaatiliste näituste, uuringute ja kirjastamisprojektidega.

Sihtasutuse käes on erakordselt suur kogus relvi. Sihtasutuse juhatuse esimees Heikki Pohjolainen kinnitas ajalehele, et jutt käib "vähemalt tuhandetest".

Septebmris kaitseministeeriumile saadetud kirjas teatab sihtasutus, et viimase 30 aasta jooksul on sihtasutus ostnud ainuüksi kaitseväelt "mitmeid tuhandeid jalaväerelvi ja rohkem kui 200 suurtükiks liigitatavat (ehk rohkem kui 20 mm) relva".

Sihtasutus märkis, et kõik kaitseväelt ostetud suurtükid on saadud üldjuhul kasutuskõlblikena ning sama seis olevat ka mujalt hangitud relvadega. "Esemete kasutuskõlblikkus on esmatähtis seetõttu, et need ei ole mõeldud dekoratsiooniks, vaid need on teadusliku uurimuse seisukohalt olulised võrdlusesemed," seisab ministeeriumile saadetud kirjas ehk sisuliselt on sihtasutus seisukohal, et relvade deaktiveerimise korral nende museaalne ja ajalooline väärtus kaob.

Samas tunnistab Pohjolainen, et nende kollektsioonis on ka deaktiveeritud relvi, sest töökorras relvade ostmine pole alati olnud võimalik.

1989. aastal registreeritud sihtasutuse kollektsiooni vanimad esemed on pärit 16. sajandist, kõige võimsamateks relvadeks on aga rannakaitse suurtükid. Kollektsiooni loomist laustas praeguse juhi Heikki Pohjolaineni isa Olavi Pohjolainen.

Pohjolainen selgitas, et sihtasutuse kollektsioon asub perekonna eramaal, laiem publik ja meedia kollektsiooni vaatama ei pääse. Sihtasutuse juhi sõnul on see tingitud just nimelt politsei soovist.

Sihtasutuse ala on taraga ümbritsetud ja tugeva valve all. Kõikide külaliste tausta uuritakse põhjalikult.

"Me ei soovi siia inimesi. Inimesed soovivad mõnikord isegi üle aia tulla. Siia pole oodatud keegi, keda pole kutsutud," rõhutas Pohjolainen ja sõnas, et kollektsiooni pääsevad vaatama eelkõige eksperdid.

"See ei ole kuidagi salajane," märkis ta samas. "Me ei hakka seda kasutama turismiks. Maailmas on selliseid kollektsioone, Inglismaal ja Saksamaal. Seal peab neid üleval riik."

Pohjolaineni kinnitusel sihtasutus mingit riigipoolset toetust ei saa ning tegu on täiesti eraalgatusliku projektiga.

Eelmise aasta aruande kohaselt tegi sihtasutus tehinguid 1,9 miljoni euro eest. Kavas on ehitada kollektsiooni hoidmiseks ka uus hoone.

Kollektsiooni esitleti nii Soome kui ka välisriikide ekspertidele ametnikele ja muudele kutsutud külalistele.

Soome suurim relvakollektsioon on kaitseväe keskmuuseumil ehk sõjamuuseumil, mille kollektsioon koosneb peamiselt ajaloolistest relvadest. Samas pole ka sõjamuuseumil häid muuseumiruume.

Pohjolainen on relvamuuseumide hetkeolukorra suhtes ka kriitiline. "Soome ei ole muuseumisõbralik maa, " väitis ta.