Raportis on "registreeritud 461 tsiviilelaniku surm õhurünnakutes ISF-i juhitud pealetungi kõige intensiivsemas faasis, mis algas 19. veebruaril", ütles ÜRO avalduses ja lisas, et peaaegu ühelgi juhul ei ole süüdlast võimalik välja selgitada.

Pärast linna tagasivallutamist ütles inimõigusamet, et on kogunud pealtnägijatelt ütlusi, mis annavad tunnistust tsiviilelanike massilisest röövimisest, tuhandete inimeste kasutamisest inimkilpidena, elumajade sihilikust pommitamisest ja linnast põgenevate elanike valimatust sihikulevõtmisest.

