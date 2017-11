Suurbritannia uurib seoses väidetava Venemaa sekkumisega Brexiti rahastamist

Uurimine algatati seoses spekulatsioonidega, et Venemaa võis sekkuda Brexiti hääletusse, vahendas Reuters.

Valimiskomisjon, mis juba uurib, kas ärimees Arron Banksi Brexitit toetav ühendus Leave.EU sai lubamatuid annetusi, teatas, et uus uurimine hindab, kas Banksi ettevõte Better for the Country Limited (BFTCL) oli kampaaniaannetuste tõeline allikas.

Valimiskomisjon selgitas, et BFTCL ei olnud registreeritud kui referendumil lubatud osaleja, kuid viis registreeritud kampaaniaühendust teatasid, et said ettevõttelt kokku 2,4 miljoni naela ulatuses annetusi.

Banks, kes oli registreeritud kampaanias osalejana, andis Leave.EU-le kolm mitteärilist laenu kokku kuue miljoni naela ulatuses.

Referendumil osalejad võisid vastu võtta annetusi vaid doonoritelt, kes täitsid rangeid reegleid, muu hulgas näiteks ei tohtinud nad pärineda Suurbritanniast väljastpoolt.

Uurimine referendumi tulemust muuta ei saa.

Arron Banks, kes oli EL-i vastase kampaania suurim rahastaja ja keda pildistati koos Donald Trumpi ja peamise Brexiti toetaja Nigel Farage'iga peagi pärast Trumpi võitu 2016. aasta presidendivalimistel, eitas neid väiteid. Banksi sõnul üritavad Brexiti vastased tulemusi kahtluse alla seada.

"Väited, et venelased rahastasid Brexitit, on täielik rämps algusest lõpuni," kommenteeris Banks e-kirja teel edastatud avalduses.

Peaminister Theresa May ütles parlamendile uurimise kohta, et Venemaa võimaliku sekkumise teemat võetakse väga tõsiselt.

Valimiskomisjonil on õigus määrata trahve või teisi sanktsioone, kui leiab, et reegleid on rikutud.

Uurimise alustamist ajendas see, kui Tööpartei parlamendisaadik Ben Bradshaw palus valitsusel lähemalt uurida rühmituse Open Democracy väiteid, et osade kampaaniarahade päritolu on ebaselge.

Bradshaw ütles ka, et teda panevad muretsema Suurbritannia seosed USA uurimisega, mis püüab selgitada, kas Trumpi kampaanialiikmed tegid koostööd venelastega selleks, et presidendivalimiste tulemusi mõjutada.

Venemaa eitab Brexitisse või USA valimistesse sekkumist. Samuti eitab Trump igasugust koostööd Venemaaga.

Möödunud aasta 23. juunil korraldatud referendumil toetas 51,9 protsenti hääletajatest Euroopa Liidust lahkumist ning 48,1 protsenti toetas liitu jäämist.