Strandberg: roheliste kodustamine võib viia nende allaneelamiseni

"Pole välistatud, et poliitiline kodustamine viib erakondade liitumiseni. Õigemini roheliste allaneelamiseni. See on ju kord ühe rohelise parteiga juba juhtunud," rääkis Strandberg, kes juhtis rohelised 2007. aasta riigikogu valimistel parlamenti kuue mandaadiga.

2014. aasta 1. jaanuaril erakonnast välja astunud Strandbergi hinnangul pole rohelised pealinna võimuliitu minnes mitte ainult pildil, vaid suisa luubi või isegi mikroskoobi all.

"Rohkemgi kui nende kuriteos süüdi mõistetud peremeesorganisatsioon, sest koalitsiooni sai teha siiani vaid volikogus olijatega. Tähelepanu kõrvale juhtimine on üks Keskerakonna ilmne kasu," kommenteeris Strandberg.

Roheliste linnavalitsusse võtmine näitab Strandbergi sõnul ka täiesti uut poliitilist kultuuri, kui linnavalitsusse ei kaasata spetsialiste, vaid mandaati mitteomavaid poliitikuid.

"Kujutame ette, et samal alusel kaasatakse näiteks Suure Isamaasõja veteranide ja punaarmee mälestust ülal hoidvate ühingute esindaja ka üheks aselinnapeaks roheliste kõrvale ning Ühtse Venemaaga sõlmitud koostööprotokolli üles sulatamiseks," lausus Strandberg.

Kuivõrd Keskerakonna senine poliitika ja tegevus Tallinnas on Strandbergi hinnangul kaugel keskkonna- ja inimsõbralikkusest, on ka rohelised pealinna võimuliitu minnes raskete valikute ees.

"Umbseteks majandatud ja renoveeritud koolid, arulagedad liiklusskeemid, raiskamine jne. Kuidas saab roheline abilinnapea osaleda ja heaks kiita Reidi tee ehitust, see on paras pähkel, sest tegemist on laevnike huvides tehtud otsusega, et oleks lihtsam vedada kaupu Tallinna sadamast," lisas Strandberg.