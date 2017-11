"Lennujaama aiaväliste piirkondade korrastamine on pigem seotud sellega, et teha seda piirkonda ilusamaks ja korrastada," lisas Veskla.

"Lennuliikluse arendusprojekti raames järgmise ehitusetapiga on plaanis laiendada lõunapoolseid ruleerimisteede süsteeme. Lennujaama piirid sellega enam ei laiene, see lennujaama julgestusaed, nagu ta praegu on paigas, niimoodi ka jääb. Lihtsalt aiasiseselt veel jätkatakse ruleerimisteede ehitust," selgitas Tallinna Lennujaama kinnisvaratalituse insener Jaanus Veskla.

