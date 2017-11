Mäletate veel Reinsalu üleskutset teha Keskerakonna vastane liit? Tegelikult otsustas IRL, et on aeg teha Keskiga Tallinnas koostööd.

Volikogu esimees ja ühtlasi Keskerakonna fraktsiooni juht Mihhail Kõlvart ütles, et volikogu esimehe amet on talle suureks auks ja võimaldab linnaelanike huvide eest seista parimal moel.

Kohalike volikogude valimistel Tallinnas Reformierakonna linnapeakandidaat olnud Kristen Michal tegi aga sotsiaalmeedias IRL-i aadressil terava postituse, kus märkis, et esimene Tallinna linnavolikogu koosolek tõi teadmise, et Keskerakonnaga on Tallinnas peale roheliste ka IRL.

