Läti kaitseväe juht ei ole kindel Vene sõdurite lahkumises Valgevenest

Läti kaitseväe ülem kindralleitnant Leonīds Kalniņš pole kindel, et kõik Vene allüksused on pärast õppust Zapad-2017 Valgevenest lahkunud.

Ta lisas neljapäeval usutluses BNS-ile, et Läti kaitseplaanides muudatusi ei tehta, kuid lahinguvõime suurendamist jätkatakse.

"Igal riigil on õigus treenida oma relvajõude ja me mõistsime juba ammu, et meie naabril on teistsugused seisukohad kui meile meeldiks. Riigikaitsekontseptsioonis ja muudes dokumentides mainitud ülesanded jäävad samadeks ja me jätkame relvajõudude arendamist. Arendame meie väe lahinguvõimet pidevalt, sõltumata õppuse Zapad toimumisest," märkis Kalniņš.

Ta arvas, et Läti ühiskond ei peaks naaberriikide selliste suurte õppuste pärast muretsema. "Tahan otse ja selgelt ühiskonnale öelda, et oleme valmis Lätit kaitsma. Vaatamata sellele, et õppust Zapad mainiti meedias sageli, ei tähenda see, et peab langetama mingeid pöördelisi otsuseid," rõhutas ta.

Ukraina relvajõudude ülemjuhtaja Viktor Muženko ütles septembri lõpus, et mitu Vene väeosa on pärast õppust Valgevenesse jäänud. Kalniņš kinnitas, et esialgu ei ole kinnitust saanud, kas kogu Vene vägi on Valgevenest lahkunud, nagu väidetakse.

Läti täpsemaid järeldusi õppuse Zapad kohta valmistatakse alles ette, ütles kindral.