Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist sideosakonna nõunik Raigo Iling rääkis, et kahe-kolme aasta jooksul projekti lõpetamine pole mõeldav. "Võib arvestada viie kuni seitsme aastaga, projektide elluviimisega on nii, et need kipuvad ikkagi venima," lausus ta.

Ta märkis, et maa-aluste kaablite puhul on töökulu suur ja ajamahukas.

Harjumaa omavalitsuste liidu asutatud DigiMaa esindaja Olav Harjo lausus, et maakonnas soovivad ühendust umbes 18 000 majapidamist soovivad.

"Ning on ükskõik, kes projekti hakkab ellu viima, ükskord nad ühenduse majja saavad. Meil kõigil on ühine eesmärk - riigil inimestel ja omavalitsustel," sõnas Harju.

Harjo tõi välja, et tegemist on pikaajalise tasuvusega ettevõtmisega, mis võib jõuda nulli alles 15 aasta pärast.

