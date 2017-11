Birma liider külastas Arakani osariiki

Nobeli rahupreemia laureaati on teravalt kritiseeritud, et ta ei ole võtnud seisukohta rohingjade etnilise puhastuse suhtes.

Suu Kyi kohtus moslemite usuliidritega, kellele ta ütles, et inimesed peaksid elama rahus, mitte tülitsema ning kinnitas, et valitsus aitab neid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel