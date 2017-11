Ettepanek suurendaks USA riigivõlga kümne aasta jooksul 1,5 triljoni dollari võrra, kuivõrd vabariiklased hülgasid eelarvedistsipliini, et tagada president Donald Trumpile seadusandlik võit enne tuleva aasta vahevalimisi.

Keskmise sissetulekuga pered maksaksid kava kohaselt vähem makse, tulenevalt tavapärase mahaarvamise kahekordistamisest ja lapse eest antava maksusoodustuse suurendamisest. Jõukad ameeriklased teeniksid kasu aga vähima asendusmaksu ja kinnisvaramaksu kaotamise läbi.

Mõned kahe sissetulekuga kõrgema keskklassi pered peaksid aga rohkem maksma, tulenevalt nende kõrgemale maksuastmele asetamisest ja tulumaksu mahakandmise kaotamisest.

"Täna on see päev. Tutvustame seadust, mis langetab teie makse ja teeb kogu süsteemi lihtsamaks. See on pöördepunkt," säutsus esindajatekoja spiiker Paul Ryan Twitteris.

Ettevõtte tulumaksu langetatakse plaani kohaselt 35 protsendilt 20 protsendile. Samuti tühistatakse kalli kinnisvara pärandimaks, millest võidaks eelkõige rikkamad ameeriklased, sealhulgas president Trump.

Vabariiklaste ja Trumpi sõnul aitaks ettevõtete tulumaksu langetamine parandada USA majanduse konkurentsivõimet. Demokraadid on aga vastu öelnud, et plaan soodustab liigselt ettevõtteid ja rikkureid, seejuures toomata leevendust ja majanduslikku kasu keskklassile.

Plaani kohaselt vähendatakse maksuastmeid seitsmelt kolmele või neljale ning nendeks oleks 12 protsenti, 25 protsenti ja 35 protsenti, samas kui neljas aste on veel täpsustamata.

25-protsendiline määr hakkaks kehtima abielupaaridele aastase sissetulekuga vähemalt 90 000 dollarit ja 35-protsendiline määr alates 260 000-dollarilisest aastasest sissetulekust. Üksikisikutele kelle sissetulek ületab 500 000 dollarit ja abielupaaridel kelle sissetulek ületab 1 miljonit eurot kehtiks aga praegune 39,6-protsendiline maksumäär.