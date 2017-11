Ahtisaari kutsus üles levitama Põhjamaade ühiskonnamudelit kogu maailmas

Põhjamaade ühiskonnamudel on maailma parim ning ühiskondadel, riikidel ja rahvastel pole lootustki veristest konfliktidest vabaneda, kui nad seda mudelit omaks ei võta, ütles Soome ekspresident, Nobeli rahupreemia laureaat Martti Ahtisaari Helsingis.

Konflikte on praeguses maailmas palju, Süüria kodusõjast Ukraina sündmusteni ning rohingjade olukorrani Birmas ja Bangladeshis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ahtisaari rõhutas, et kõigil neil konfliktidel on veel üks põhjus peale poliitiliste ja etniliste ning muude taoliste erimeelsuste - nimelt ebavõrdsus, võrdõiguslikkuse puudumine.

"Põhjala mudel seisneb väärtustes ja põhimõtetes ning kõige olulisemaks tuleb pidada, et Põhjala mudel püsib ulatuslikul heaolupoliitikal," selgitas ta.

Seetõttu tuleb Ahtisaari sõnul kriiside lahendamiseks eeskätt võtta arvesse inimelu kvaliteeti. Alles seejärel tulevad mängu muud, seni konfliktilahendamisel arvestatud asjaolud.

Tema sõnul pole lootustki konfliktidest lahti saada, kui ei ole legitiimset ja võrdõiguslikku poliitikat. Ahtisaari kutsus Põhjamaade poliitikuid maailma minema ning selle ühiskonnamudeli kasuks misjonit tegema.

"Tehke tööd põhjamaise mudeli nimel ning propageerige seda iga päev, agaralt ja strateegiliselt," ütles ta.

Kolme sepa kombel on Soome poliitikud aastakümneid sepistanud oma rahvale rahu ja heaolu. Ahtisaari muretseb, et rahu ja heaolu saaks omaks kõigile rahvaile, muu hulgas tagab see ka soomlaste hea elu jätkumise.

Ahtisaari rõhutas, et kõik riigijuhid on otseselt vastutavad selle eest, kas nende alamad usaldavad oma valitsejaid. Kui usaldus puudub, on konfliktid kerged tulema.