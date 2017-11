Fotod: Kaitsevägi korraldab tuleval aastal kõigi aegade suurima õppuse Siil

Meeldetuletuseks, et järgmisel aastal tuleb taas suurõppus Siil, on neljapäeva õhtul Tallinnas Maakri 19 kõrghoonele kuvatud õppuse logo. Järgmisel korral ilmub Siili logo taas nähtavale õppuse eelõhtul.

"Ootame õppusele kõiki kutse saanuid ja ka vabatahtlikke, et taas tunnetada seda üksmeelt ja tahet, mis seob meid ühte, kui kriisi korral on vaja anda endast parim, et kaitsta oma kodu," lisas Terras.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel