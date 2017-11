Kõige valusamini mõjutab tulumaksuseaduse muudatus neid inimesi, kelle sissetulek jääb 1200 ja 2100 euro vahele, sest nende maksuvaba tulu suurus hakkab 500 eurost allapoole langema. Kuid just see inimgrupp on pankade hinnagul kõige potentsiaalsem osa palgasaajatest, kes võiksid kolmanda sambaga liituda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seal vabatahtlike säästude hulk on väga väikene ja kui need inimesed jäävad lootma ainult riikliku pensioni peale, siis tõenäoliselt toimub päris suur sissetuleku langus ja vot see on nüüd see koht, kus ma ei ole päris kindel, kas on konkreetselt läbi arvutatud ja analüüsitud, kuidas selline tulumaksuseaduse muudatus mõjutab nende inimeste valmidust kolmandasse sambasse säästa," selgitas Swedbanki Investeerimisfondide juhatuse esimees Kristjan Tamla.

Riik motiveeris inimesi kolmandasse sambasse vabatahtlikult pensioni koguma just maksusoodustuse kaudu. Nüüd aga kogutud pensioni ühekordse väljamakse puhul 10-potsendine tulumaksumäär sisuliselt enam ei toimi.

Kolmanda samba väljamakseid loetakse nüüd aastatulu hulka. Suurenenud aastatulu vähendab aga maksuvaba miinimumi.

Riigikogu liikmest maksuekspert Aivar Sõerd (RE) ütles, et riik justkui karistab selle raha välja võtmisel inimest kolmandasse sambasse raha kogumise eest.

"See maksuvaba miinimumi vähenemine ja täiendav tulumaksu kohustus tekib kolmanda samba väljamaksete tõttu. See on iseenesest üsna absurdne. Aga nii ta on, teatud tulu vahemikus uus, tohutult keeruline maksusüsteem pöörab kogu seni hästitoimund loogika peapeale," rääkis Sõerd.

Maksuameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi tõdes, et kõik täiendavad tulud suurendavad uue korra järgi aastasissetulekuid.

"Maksukohustuse summa summaarum tõesti võib muutuda, aga sellise langeva maksuvabatulu kontekstis on see paratamatu," ütles Liivamägi.

Pangad on üritanud rahanduministeeriumiga pidada läbirääkmisi, et kolmanda samba erandid säiliksid. Kas seda süsteemi võiks millalgi muuta, sõltub juba poliitikute otsustest, kinnitati neljapäeval rahandusministeeriumist ja maksuametist.

"Minu teada ei arutata seda täna, kas seda välistada maksuvaba tulu arvestuse alt. Tehniliselt oleks see loomulikult teostatav, aga see eeladaks poliitilisi kokkuleppeid," rääkis Liivamägi.