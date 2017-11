Erakonna Eestimaa Rohelised esimees Züleyxa Izmailova ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et läbirääkimistel jäi mulje, et Keskerakond tõepoolest soovib Tallinna rohelisemaks muuta.

Keskerakond ja rohelised teatasid kolmapäeval, et hakkavad Tallinna juhtimisel

koostööd tegema ning allkirjastasid neljapäeval pealinna võimuleppe.

Ega Te liigselt ei kiirustanud nõustumisega?

Ega siin väga palju aega pole antud. Juba 9. kuupäeval kinnitab volikogu abilinnapead. Mis siin ikka kaua mõelda. Me saime päris hästi oma põhilised asjad programmist sinna sisse. Me oleme ise küll rahul.

Raske on ette kujutada olukorda, kus linnapea tuleb Teie juurde ja ütleb, et mingid aktivistid takistavad näiteks Reidi teel puude mahavõtmist. Kuidas Te lähete neile ütlema, et rohelised on nõus?

Praegu me oleme selles staadiumis, kus oleme kokku leppinud, et me kutsume laua taha kõik osapooled, sealhulgas Rohelise Liikumise, et arutada läbi võimalikud lahendused, mis oleksid vastuvõetavad kõigile osapooltele. Nagu läbirääkimistel Keskerakonnaga selgus, see teema ei ole kivisse raiutud.

Aga Te olete öelnud, et lööte vajadusel ukse selja taga kinni ja lahkute?

Jah, see võimalus on ju alati olemas.

Üks Inglise ajaloolane on öelnud, et absoluutne võim korrumpeerib täielikult - te nüüd liitute absoluutse võimuga, aga teil endal pole volikogus ühtegi häält, teil ei ole rahva mandaati. Kriitikud ütlevad, et teid lihtsalt kasutatakse ära.

See on nende õigus. Kas need on just kriitikud, aga olen tähele pannud, et need on teiste erakondade inimesed, kes seda räägivad, kes ise ei osanud seda võimalust enda kasuks pöörata. Aga me ei osanud sellele tõesti "ei" öelda, me saame oma maailmavaadet edendada selle kaudu.

Usute, et ei tule kiiret kainenemist, et kõik osutub hoopis teistsuguseks kui ette kujutasite?

See võimalus on alati olemas, aga läbirääkimiste käigus Keskerakonnaga meile jäi küll väga tugev mulje, et nad tõesti tahavad Tallinna rohelisemaks teha.

Lootes, et teid võetakse võrdväärse partnerina, mis on konkreetne asi, mida tahate ära teha ja öelda, et linn on parem?

Kindlasti taastuvale energiale ülemineku kiirendamine. Ja minu üks prioriteet on muidugi see, et lapsed saaksid lasteaias ja koolis puhast, mürgivaba toitu.