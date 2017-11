Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (31)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

EUROOPA

Hispaania ja iseseisvuspüüdlused Kataloonias

AFP: on siis vabariik või ei ole? Kokkuvõte "segaduse päevast" Kataloonias. Veel üks temaatiline reportaaž AFP-lt.

Politico: kuidas Kataloonia küsimus Belgia sisepoliitiliseks mureks sai.

EUobserver: Ahtisaari sõnul peaks Madrid laskma Puigdemontil koju naasta ja valimistel osaleda.

AFP: Hispaania majandus kasvav Kataloonia kriisi süvenemisest hoolimata.

EUobserver: põhimõtet, et EL-i liikmesriigid üksteise kodanikele üldjuhul varjupaika ei anna, kutsutakse juba 1997. aastast nimega "Hispaania protokoll".

AFP portreelugu Puigdemonti esindavast belglasest advokaadist.

The Local: kas Kataloonia kriisi saaks lahendada Hispaania põhiseadust reformides?

Politico: Madridi teatel on neil Kataloonia teema kontrolli all.

Euractiv: Puigdemontil on raske Euroopa vahistamismääruse eest hoiduda.

Saksamaa

Euractiv: Saksa võimukõnelustel arutatakse samaaegselt eakate vaesust ja kanepi legaliseerimist.

The Local: kuidas Saksa maanteed on vallutatud Ida-Euroopa veokite poolt.

Deutche Welle teeb ülevaate Saksamaa relvaekspordi hetkeseisust.

The Local: kas Köln on muutunud ohtlikumaks?

Foreign Affairs: miks AfD on Saksa demokraatia jaoks kasulik.

CNN: Müncheni korterist leitud "natsiaegne" kunstikogu jõudis esimest korda avalikkuse ette.

Guardian: Hitler liitus natsidega alles pärast seda, kui üks teine partei talle ust näitas.

The Local: ei, 30 000 migranti pole "kaduma läinud".

Prantsusmaa

Politico: Prantsusmaa võttis pärast kohtumisi USA-s tehnoloogiahiidude maksustamisega hoogu maha.

The Local: Macron kavatseb Auleegioni ordeni saajate arvu märkimisväärselt kärpida.

Politico: Macroni valitsus on võtnud eesmärgiks luua Seine'i äärde oma "Silicon Valley".

AFP: poolakad algatasid petitsiooni, millega ollakse vastu Ploermeli linnakese otsusele eemaldada Johannes Paulus II skulptuurilt rist.

The Local: Macron kirjutas briti tüdrukule luuletuse.

Suurbritannia

Daily Telegraph: parteikaaslased kritiseerivad peaministrit kaitseministri valiku eest. Times samal teemal.

Guardian, Times, Daily Telegraph ja Spectator Briti parlamenti tabanud ahistamisskandaalist. Veel Spectatorist.

Politico: May jättis taas kord oma võimaluse kasutamata.

BBC ja AFP: Briti konservatiivist minister käskis oma sekretäril seksilelusid osta.

EUobserver: järgmisel nädalal jätkuvad taas Brexiti-kõnelused.

Guardian: petisel õnnestus Grenfell Toweri tragöödia pealt teenida.

Spectator kritiseerib Londoni transpordifirmat RT reklaamide eest.

Guardian: kas teine Brexiti-referendum on võimalik? Jah, kui rahvas seda tahab.

Daily Telegraph: 100 aastat ja 100 miljonit ohvrit hiljem - miks on kommunismil ikka veel järgijaid?

Põhjamaad

TT/The Local: Rootsi kaalub veokirünnakute vastu ka "digitaalseid tõkkeid".

The Local: paremäärmusluses süüdistatud Rootsi Demokraatide rahvasaadikud käisid Süürias Assadiga kohtumas.

Yle: Soome presidendikandidaadid arutlesid kaitsepoliitika ja sealhulgas ka NATO teemal. Oli ka teravamaid hetki.

Politico: Venemaa ohu kasvades vaatab Soome uuesti NATO poole.

Juubeliteemaline test Yle portaalis: kas sa mõtled nagu luterlane?

Yle: Euroopa terrorioht puudutab ka Soome jõuluvana.

MTV: Soome politsei, kaitsevägi ja piirivalve korraldasid Tallinnast tulnud laeval suure õppuse.

Yle: soome ja islandi keele staatus Põhjamaade Nõukogus kasvab.

Ritzau/The Local: Taani võimud ignoreerisid sotsiaaltoetusi saavaid jõuguliikmeid.

Ritzau/The Local: Taani politsei täpsustas leiutaja Madsenit puudutavaid väiteid.

AFP: Norra kalafarmid lubavad, et hakkavad edaspidi keskkonnasõbralikemaks.

The Local: briti ekspert soovitab Oslol võtta kasutusele paremad meetmed veokirünnakute ennetamiseks.

Kesk- ja Ida-Euroopa

Politico: Visegradi neliku liikmed vaatavad üksteist üha kahtlustavamalt.

EUobserver analüüsib Tšehhi uue valitsuse võimalikku välispoliitikat. Väga oluline hetk on jaanuaris, kui toimuvad presidendivalimised.

Euractiv: Verhofstadti arvates on Tšehhi valimiste võitja reformide liitlane.

Yle reportaaž: Austria kaitsepoliitika jääb sisepoliitilisest kursimuutusest ilmselt puutumata.

Euractiv: Sebastian Kurz - konservatiiv ja EL-i poolt.

Ukraina

Politico Donbassi konflikti mõjust Ukraina kalatööstusele.

Raadio Vaba Euroopa: SBU kahtlustab julgeolekuametniku atentaadis Donbassi võitlejate palgal olnud naist.

Unian: kaua NATO ja EL talub Budapesti ja Moskva Ukraina-vastast koostööd?

Daily Signal: Ukraina poolel sõdinud tšetšeenitari tapmine näitab Venemaa salasõja ulatust.

Balkan Insight: Ukraina saadiku sõnul Venemaa kasutab Serbiat Euroopa hävitamiseks.

Euractiv järjekordsetest pingetest Ukraina ja Poola vahel.

Teised Euroopa riigid

Politico: Uberi jaoks oleks hea, kui kogu Euroopa oleks nagu Eesti.

AFP: Berlusconit uuritakse seoses 1990. aastate alguse maffiaplahvatustega.

Politico: Itaalia poliitika tulevikku ennustavad hästi põhapäevased Sitsiilia kohalikud valimised.

The Local: Itaalia politsei avastas 50 miljoni euro eest "ISIS-e ravimeid".

Quartz: need Firenze perekonnad, kes olid rikkad aastal 1427, on seda ka praegu.

Euractiv: Tsipras usub, et Kreeka saab abipaketist vabaks 2018. aasta augustiks.

EUobvserver: meediajuhid nõuavad, et EL Maltat tapetud ajakirjaniku asjus survestaks.

BBC: tapetud ajakirjaniku lähedased ei soovinud Malta riigijuhte tema matustel näha.

Euractiv: Euroopas jätkub nafta otsimine Pariisi leppe eesmärkidest hoolimata.

Defense One: Venemaa hübriidrünnakud võivad lõpuks sundida NATO ja EL-i koostööd tegema.

Daily Telegraph: paavst Franciscus võttis sõna preestrite abiellumise teemal.

USA

Venemaa-juurdlus

Politico: Trumpi meeskond oli Putinile kerge saak.

Axios teeb veel korda lühiülevaate nn Steele toimikust ja selle rahastamist puudutavatest väidetest. CNN samal teemal.

BuzzFeed: 13 ülekannet, millega Manafort võimude tähelepanu pälvis.

Politico: 11 eksperti arutleb, kuhu eriprokurör Mueller järgmisena vaatab.

Daily Beast: Muelleri uurimine lööb valusalt ka mõjukaid inimesi Demokraatlikus parteid.

Axios: isikud, kelle puhul on teada, et nad on kohtunud Muelleri meeskonnaga.

Politico: senati luurekomisjoni liikmed kritiseerisid teravalt Facebooki, Google'i ja Twitterit. Guardian samal teemal.

Quartz: neli hirmutavat fakti, mis tehnoloogiahiidude senatikuulamisel esile kerkisid.

Axios, Politico, New York Times ja Commentary Magazine: avalikkuse ette jõudis osa Venemaa poolt USA valimisteks ostetud sotsiaalmeediareklaamist.

New York Daily News: põhjused, miks Trumpi meeskonnal tasub Muelleri juurdluse tõttu murelik olla.

Hill: Lewandowski arvates oleks FBi pidanud Trumpi meeskonda Manaforti asjus hoiatama.

Politico: kongressi vabariiklased ei kiirusta Muelleri kaitsmisega.

Daily Beast: Bannoni arvates on Trumpi juristide meeskond "rooli taga magama jäänud".

Politico jätkab oma Venemaa-skandaali ajajoont.

Luureekspert John Schindler annab Observeris hinnangu Muelleri juurdluse viimastele sammudele.

Trump aga ütles New York Timesile, et tegelikult ei ole ta kellegi peale vihane.

Daily Beast: USA alt-right on vahetamas Facebooki VKontakte vastu.

Muud USA teemad

National Review Mitt Romney edasisest poliitilisest karjäärist.

Politico: USA-d esindavad NATO-s kaks vägagi vastandlikku naist.

Defense One: lahinguväljaks on relvaks muudetud narratiiv ning USA on vastastest maha jäänud.

Politico: Diversity Visa Lottery Program oli algselt seotud iirlaste ja itaallastega.

Bloomberg Jerome Powelli taustast.

Politico postuumne persoonilugu president Trumpi emast Mary Trumpist.

Axios: FBI eksjuhi tulevane raamat kannab pealkirja "A Higher Loyalty", mis viitab vestlusele Trumpiga.

The Federalist: Trumpi ja Reagani võrdlemine on solvang 40. presidendi aadressil.

New York Magazine: John Kasich tegelikult juba kandideerib 2020. aasta valimistel.

Vox: energeetikaminister Rick Perry teatas, et fossiilkütuste kasutamine aitab seksuaalrünnakute vastu.

Politico: USA esindajatekoja endine spiiker Boehner on vaba mees ja räägib nüüd ka vabalt.

Vox: New Yorgi rünnak kinnitas, et veok on praegu terroristide lemmikrelv.

Wall Street Journal: Trumpi säutsud New Yorgi terroristi kohta võivad kahjustada tulevast kohtuprotsessi.

Guardian: "Ma tulin kosmosest tagasi nooremana kui mu kaksikvend."

DNC vahepealne juht Donna Brazile kirjutab Politico vahendusel sellest, kuidas Demokraatliku Partei eelvalimisi Clintoni kasuks kallutati. Vox samal teemal.

PBS: ka senaator Warren on veendunud, et demokraatide eelvalimised olid kallutatud.

Bloomberg: "Kes olete teie, et meid kritiseerida?" ehk vana nõukogude demagoogiavõte leiab USA poliitikas üha rohkem kasutamist.

Vox analüüsib esindajatekoja vabariiklaste maksueelnõu.

VENEMAA

Washington Post: Venemaa on maruvihane - see tähendab, et sanktsioonid toimivad.

Window on Eurasia "targast" ja "rumalast" imperialismist Putini ja Tatarstani näitel.

Eurozine: Kremli propagandamasin ja lääneriikide paremäärmuslased on loomulikud partnerid.

Window on Eurasia: Kreml teatas, et luterlus on Venemaa "traditsiooniline religioon".

CEPA: Edward Lucas toob 20 näidet Venemaa "toksilisest taktikast".

Barents Observer: Venemaa korraldas Arktikas ulautsliku tuumasõjaõppuse.

Window on Eurasia: iga Venemaa elanik maksab aastas 2700 rubla, et toetada Putini poliitikat Krimmis ja Tšetšeenias.

American Enterprise Institute: pärast Kanadat on Euroopa Liidu kord Magnitski seadus vastu võtta.

Window on Eurasia: kas Kadõrovist on saamas Kaukaasia rahvaste ombudsman?

Meduza jätkab teemat, kuidas Venemaa elanikud käivad naaberriikides USA viisat hankimas.

Window on Eurasia: Putin pole tunnistanud Stalini kuritegusid, vaid ainult "repressioonidega liialdamist".

Meduza: Vene haridusametnikud uurivad väiteid noorte meeleavaldajate survestamise kohta.

Meduza: Navalnõi kaebas Putini ja Kremli kohtusse.

Barents Observer: kuidas mälestati Karjalas nõukogude võimu ohvreid.

Guardian: Venemaa häkkerid ei piirdunud USA valimistega.

MUU MAAILM

LÄHIS-IDA

Defense One: Raqqa vajab ka pärast ISIS-e välja tõrjumist USA abi.

BBC: CIA avaldas järjekordse koguse Osama bin Ladeni arvutist leitud andmetest, kurikuulsad pornofailid jäid endiselt saladuseks. Guardian aga kirjutab, et bin Ladeni viha Lääne vastu kasvas Shakespeare'i sünnilinnas elades.

AASIA

Washington Post: Hiina kommunistlik juhtkond on leidnud 21. sajandile sobiva totalitarismimudeli.

Quartz: Xi Jinping ei ole tegelikult "Hiina president" ja mida see näitab.

Bloomberg: Hiina nurjas Põhja-Korea plaani tappa Kim Jong-uni vennapoeg.

Window On Eurasia: miks lubas Hiina nii lahkelt piirata hiinlaste ebaseaduslikku sisserännet Venemaale?

Quartz: Hiina suurprojekt Brahmaputra jõega võib jätta India ja Bangladeshi kuivale.

Bloomberg: üldine arvamus Hiina probleemide kohta võib olla täiesti vale.

Defense One: Google'i Eric Shmodt usub, et Hiina läheb tehisintellekti arendamisel USA-st ette.

Quartz: müüt, et moslemitel pole Indias kohta, ei pea paika. Näitena tasub vaadata relvajõudude koosseisu.

Reuters: Filipiinide politseijuht vihjas, et võib presidendiks kandideerida.

BBC: miks radikaliseerunud sisserändajate seas on nii palju Usbekistanist pärit inimesi?

Guardian: Aung San Suu Kyi külastas esimest korda rohingjate vastu suunatud vägivalla piirkonda.

AMEERIKA

Guardian: endine FARC-i sõjapealik kandideerib Colombia presidendiks.

BBC: Rosarios mälestati New Yorgi terrorirünnakus hukkunuid - viis ohvrit olid pärit Argentinast.

Unian: Kanada sikhist kaitseminister kandis Ukrainat külastades ka sealseid rahvarõivaid.

Globe and Mail: Kanada kutsub ka teisi riike üles Magnitski seadust rakendama.

AAFRIKA

Guardian: vastasseis Keenias jätkub, sõna võttis mõjuvõimas asepresident.

Daily Mail: Madagaskaril on katkuepideemia jõudnud juba väga kriitilisse faasi.

BBC: korruptsioon neelas osa Punase Risti rahast, mis oli mõeldud võitluseks Ebolaga.

AUSTRAALIA/OKEAANIA

CBS ja news.com.au: Vaikselt ookeanilt päästetud naiste jutt tekitab küsimusi.

BBC: Manuse saarel asuvas Austraalia põgenikelaagris tuleb inimestel vee saamiseks ise kaevusid kaevata.