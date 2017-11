"Aktuaalne kaamera" analüüsis maailmas avalikuks tulnud ahistamisskandaale

Niigi nõrga valitsuse peaminister Theresa May oli sunnitud otsima uut kaitseministrit, sest tema tugev liitlane Michael Fallon loobus oma ametikohast pärast ebakorrektset käitumist, mis meedias paisus seksuaalse ahistamise skandaaliks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Fallon vabandas selle eest, et katsus 2002. aastal teda intervjueerinud naist.

"Mõistan, et võisin minevikus mitte vastata kõrgetele nõudmistele, mida esitame relvajõududele, keda mul on au esindada. Olen mõlenud oma positsiooni üle ja otsustanud seetõttu kaitseministri kohalt taanduda," sõnas Fallon kolmapäeval.

Sky Newsile antud intervjuus ütles ajakirjanik Julia Hartley-Brewer, et toona sai asi lahendatud.

"Olin niivõrd häiritud, et ähvardasin meest näkku lüüa, kui ta seda uuesti teeb. See tähistab minu seisukohta. Kas ma arvan, et mind rünnati seksuaalselt või et olin seksuaalselt ahistatud? Ei. Ma tegelesin sellega. See ei olnud teema siis, ega ole ka nüüd," kommenteeris ta.

Ajakirjaniku arvates ei ole lahkumise põhjuseks põlvekatsumine.

"Peaminister soovitas tal lahkuda, mis viitab, et üleval on veel mingid juhtumid. Ausalt, kui naise põlve katsumine, mis lahendati 15 aastat tagasi, on põhjus taandumiseks, siis lõppude lõpuks ei jää just eriti palju mehi ametisse," arvas Hartley-Brewer.

Briti peaminister on andnud käsu uurida, kas üks tema ministritest palus naissekretäril osta seksilelusid, ning kas tema asetäitja Damian Green lähenes ebasündsalt noorele naisele.

Briti võimuladvikut haaranud skandaali allikast USA-st tulevad aga üha uued teated tuntud inimestest, kes on seksuaalselt rünnanud või ahistanud, näiteks selliseid tuntud näitlejaid nagu Kevin Spacey ja Ben Affleck ja Dustin Hoffmann.

ERR-i Washingtoni korrespondent Maria-Ann Rohemäe sõnul on ahistamiste avalikuks tulek justkui doominoefekt, kus naised saavad teistelt julgust, et oma lugudega välja tulla.

"Põhimõtteliselt on isegi moodustunud omamoodi kogukond naistest, kes võib-olla sellises olukorras üksteist toetavad ja annavad järgmistele inimestele julgust," arvas ta.

Näiteks Harvey Weinsteini skandaali puhul võis Rohemäe hinnangul naistele julgust anda see, et hiljuti jõudis avalikkuse ette Bill Cosby ahistamisskandaal, mis jõudis ka kohtusse.

"See ehk andis neile naistele sõnumi, et see ahistaja võib vaatamata kõigele saada oma karistuse. Ka Weinstein on ju lastud lahti oma ettevõttest, ta on muutunud Hollywoodis persona non grataks. Võib-olla ka see on mingisugune tõuge, mis neisse naistesse on julgust süstinud," arutles Rohemäe.

Samas on Rohemäe hinnangul toimunud muudatus ka kultuuris.

"Võib-olla 20 aastat tagasi arvati, et nii Hollywoodis asju aetaksegi, aga nüüd on naised saanud aru, et see ei ole normaalne ja sellega ei pea leppima," märkis ta.

Rohemäe usub, et ahistamissüüdistused filmitegijate vastu inimeste arvamust filmidest ei muuda.

"Filme teevad paljud inimesed ja kui üks inimene meeskonnast on teinud midagi paha, siis see ei tõmba ju filmi väärtust alla. Ma ei usu, et inimesed ei vaata enam "Pulp Fictionit" sellepärast, et Harvey Weinstein oli seal kaasprodutsent," arvas korrespondent.