Ilm läheb soojemaks, sadu väheneb

Reede öösel on sisemaal vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti on udu ja jäidet. Rannikul ja saartel on pilvi rohkem ning sajab veidi vihma. Tuul on muutlik ja nõrk, saartel puhub loodest 5 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb 0 kuni -5, Kirde-Eestis -8 kraadini. Saartel ja rannikul on kohati sooja 3 kuni 8 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilves selgimistega ning üksikutes kohtades vähese sajuga. Paiguti on udu ja jäidet. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 8, looderannikul ulatub loodetuul iiliti 14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist Kirde-Eestis +3 kraadini läänerannikul, saartel on sooja kuni 8 kraadi.

Päev on pilves selgimistega, kohati võib veidi vihma või lörtsi sadada. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 8 meetrit sekundis, õhtul tugevneb rannikul edelatuul 10 kuni 14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb +3 kuni +8 kraadini.

Laupäeva öö on peamiselt sajuta ja sisealadel kerges miinuses, päeval soojeneb õhk kiiresti üle +5 kraadi ning valdavalt Lääne-Eestis sajab nõrka vihma.

Pühapäeval ilmapilt oluliselt ei muutu, kohati sajab nõrka vihma ning õhutemperatuur on ööpäevaringselt plusspoolel.

Esmaspäeval kannab madalrõhulohk üle Eesti hoovihmapilvi, teisipäeval peaks tugevnema aga kuivem kõrgrõhuhari. Esmaspäeval on õhutemperatuur veel plusspoolel, teisipäeva öö toob vähesed miinused, päev eelnevast veidi vähem sooja.