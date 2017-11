Virtuaalreaalsusprillidega saab Pärnu vaateid nautida mistahes maailma punktist

Pannes prillid ette ja klapid pähe, saab astuda Pärnu randa või suunduda hoopis jahiga merele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pilt koos kõrvaklappidest tuleva heliga loovad nii tõetruu efekti, et see paneb jahisõidu valinud inimese ka kindlal maapinnal käetuge otsima.

Kõhedusttekitav võib olla ka vaatepilt, kui seistes Audrus auto24 ringrajal, kihutab otse vaataja suunas üks auto. Reaktsioon sellises olukorras võib olla kõrvalseisjatele üsna lõbus vaatepilt.

360-kraadiseid Pärnu vaateid saab uhiuutest 3D-prillidest valida 14.

"Selleks on sisuliselt vaja mobiiltelefoni ja mobiiltelefonil on prillide näol lisaseade, mis võimaldab seal erinevaid funktsioone kasutada," selgitas idee autor, Pärnu abilinnapea Rainer Aavik.

Linnale läks see projekt maksma 20 000 eurot. Kolm komplekti prille on aga Pärnu jaoks uudne võimalus ennast turismimessidel tutvustada ning näidata linna külalistele kauneid suviseid paiku.

"Kui esimest korda neid vaadata, siis ma arvan, et üllatusmoment on päris suur. Pildi kvaliteet on nii hea ja see, et sa saad seal ringi vaadata, kuidagi loogiline ja lihtne on see tehnoloogiline maailm," ütles Aavik.

Kui siit edasi mõelda, siis tulevikus võiksid 3D-prillid olla lahendus kõigi nende viletsas ilmas pettunud turistide jaoks, kes kaasaegse tehnoloogia abil Pärnu ranna ilu ka keset lumetormi nautida saaksid.