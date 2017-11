MTÜ annab korruptsiooniga silma paistnud inimesele valge kampsuni

MTÜ kutsub kõiki inimesi üles esitama novembrikuu jooksul valge kampsuni nominente, kelle seast Korruptsiooniradari nõuandev kogu detsembri jooksul võitja välja valib, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valge kampsun on moraalne hinnang sellise tegevuse kohta, mida kohtu kaudu ei saa karistada, kuid mida ühiskond tajub taunitavana.

"Valge kampsun on meil poliitklassikaks muutunud JOKK-skeemi ja enda tegelikust puhtamana näitamise sümbol. Valgele kampsunile me soovime, et inimesed esitaksid nominente, kes on nende hinnangul olnud korruptsiooniga lähedas kokkupuutes, kes on olnud mingi kahtlusega seotud, kelle suhtes ei ole piisavaid tõendeid, et ta oleks juba täna viidud kohtu ette, kuid ometi on inimestel tõsine kahtlus, et seal ei ole kõik korras," selgitas Korruptsiooniradari juhatuse liige Ardo Ojasalu.