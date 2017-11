Soome välisminister tõrjub väiteid seoses Lavrovi ja oivakeskusega

Soini rõhutas, et just Lavrov tõstatas teema Venemaa koostööst Helsingi oivakeskusega.

Soome välisminister Timo Soini tõrjus väiteid, et ta olevat öelnud oma Vene kolleegile Sergei Lavrovile, et Helsingis asuvas hübriidohtude tõrjumise oivakeskuses rõõmustataks, kui Venemaa selle tööga ühineks.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel