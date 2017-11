Reformierakond asus Kohtla-Järvel Keskerakonnaga koalitsioonilaadi liitu

Esimesel volikogu istungil taas linnapeaks valitud keskerakondlase Ljudmila Jantšenko ettepanekul kinnitasid saadikud linnavalitsuse liikmeteks kõik neli senist abilinnapead: majanduse eest vastutav Deniss Veršinin, sotsiaalküsimustega tegelev Niina Aleksejeva, finantsteenistust juhtiv Viive Keskküla ja ka arengu valdkonda juhtiv Vitali Borodin, kes on linnavalitsuses ainus Reformierakonna liige ning kes oli ka äsjastel valimistel Reformierakonna esinumber Kohtla-Järvel.

Borodin ütles Põhjarannikule, et leppis Keskerakonnaga kokku, et arenguteenistuse abilinnapea koht läheb Reformierakonnale.

"Koalitsioonilepingut meil ei ole, kuid leppisime kokku, et Reformierakond töötab koos Keskerakonnaga. Näiteks esindajad volikogus Merike Peri ja Ene Kruzman saavad koha vastavalt sotsiaal- ja revisjonikomisjonis," ütles ta.

Ljudmila Jantšenko ütles abilinnapea kandidaate tutvustades Vitali Borodini kohta, et too on väga edukalt tegelnud linna projektide esitamise ja arengukavaga.

Volikogusse kuuluv reformierakondlane Merike Peri, kes määratles end esimesel istungil opositsioonis olevat ega toetanud näiteks Riina Ivanova valimist volikogu esimeheks, ütles, et on nüüd otsustanud teha Keskerakonnaga koostööd. "Võib-olla niimoodi on võimalik Kohtla-Järvel midagi rohkem muuta kui neljaks aastaks opositsiooni jäädes," sõnas ta.

Volikogus viie liikmega opositsioonis olevad sotsid eesotsas fraktsiooni esimehe ja kõige rohkem hääli kogunud Eduard Odinetsiga ei osalenud linnapea valimisel, kuna enne oli tagasi lükatud nende ettepanek loobuda linnapea valimisest "oma sõprade ja tuttavate" seast ning leida parim kandidaat avaliku konkursiga. Samuti ei leidnud toetust Odinetsi ettepanek vähendada abilinnapeade arvu neljalt kahele.