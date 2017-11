Eesti Energia rehvidest õli tootmise katsed osutusid edukaks

Eestis tekib aastas ligikaudu 12 000 tonni kasutatud rehve, millele ei ole leitud head kasutust, ja suur osa nendest on ladestatud Tartusse Raadile endisele sõjaväelennuväljale, kus nad vahel põlevad, levitades linna peale palju musta suitsu. "Ennekõike võtaksimegi vanarehve Raadi lennuväljalt, seal on 50 000 tonni ootamas. Katsume Eesti puhtamaks teha," lubas Sutter.

"Kui see ka õnnestub, siis suudame ära kasutada kõik Eestis tekkivad jääkrehvid õlitootmiseks ja veel rohkemgi," sõnas Sutter, märkides, et see, kui suures ulatuses Eesti Energia kasutatud rehve kasutama hakkaks, sõltuks majanduslikest kaalutlustest. Aastas kasutab Eesti Energia praegu õlitootmiseks põlevkivi umbes kolm miljonit tonni.

Eesti Energia leidis üle aasta kestnud katsetuste käigus, et kasutatud rehvide kasutamine õli tootmiseks Enefiti õlitehastes on võimalik, ja hakkab taotlema selleks kooskõlastust Euroopa Liidult, kirjutab ajaleht Põhjarannik.

