Istungil osales 27 volinikust 26. Volikogu juht Harry Pajundi ütles ERR-ile, et Laisk hakkab teenima varasema ligi 2700 euro asemel tõepoolest 4000 eurot kuus.

"Esialgselt oli see number 3500, aga siis koalitsiooni koosolekul tehti ettepanek suurenda see 4000-le," selgitas Pajundi ja kinnitas, et ettepaneku tegi valimisliit Koostöö, mille ridades Laisk volikokku valiti.

Uus, ligi 21 500 elanikuga Saue vald, mille keskus on Saue linn, tekkis Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemise tulemusena pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimist 24. oktoobril.

Just senisest palju suurem vald on ka põhjus, miks volikogu pidas vajalikuks palka suurendada.

"Tegemist täiesti uue olukorraga, kus valla elanike arv kasvab üle 20 000 ja tuleb paljud uued protsessid käima panna. Tööde mahud tõusevad kui mitte kaks korda, siis poolteist korda kindlasti," põhjendas Pajundi.

Andres Laisk, kes on Saue valda juhtinud viimased kaheksa aastat, saab ennast ametis tunda turvaliselt, sest kui ta peaks mingil põhjusel ametist priiks saama, ootab teda ees kuue kuu hüvitis.

"See on puhtalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenev asi. Seadus võimaldab selliseid hüvesid maksta, kui inimene on ametis olnud üle kaheksa aasta. Tänane vallavanem on seda ametit pidanud kaheksa aastat ja nüüd hakkas üheksas pihta," ütles volikogu esimees.

Vastne vallavanem Andres Laisk ütles pressiteates, et tal on olnud ainulaadne võimalus oma eelmisel ametiperioodil volikogu tugeval toetusel olla Saue valla ühinemise eestvedaja ja ideoloog.

„Täna, kui uus Saue vald on sündinud, tundub see loomulik jätk, et mulle antakse võimalus vastutada ja ellu viia päriselt see, mis paberi peal praegu kirjas," ütles ta.

Andres Laisk on olnud Saue valla vallavanemana ametis kahel valimistsüklil aastatel 2009-2013 ning 2013-2017. Ta on Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liige aastast 2014.

Vallavolikokku kandideeris Andres Laisk valimisliidu Koostöö - Meie vald ridades, kogudes 191 kandideerinust kõige enam hääli - 1075.

Enne vallavanemaks valimist aastal 2009 töötas Andres Laisk Tallinna väärtpaberibörsil, rahandusministeeriumis ja finantsinspektsioonis. Eelmisest sajandist on tal kogemus väikeettevõtjana peamiselt meedia ja reklaami alal.

Valda juhib kolmepoolne koalitsioon, kuhu kuuluvad valimisliit Koostöö - Meie vald, Eesti Reformierakond ja IRL. Koalitsioonilepingu allkirjastasid osapooled 25. oktoobril.

27-liikmelises volikogus on valimisliidul Koostöö - Meie vald 13 kohta, Reformierakonnal viis ja IRL-il kolm. Ülejäänud kuus kohta jagunevad Keskerakonna, EKRE ja valimisliidu Meie vahel.