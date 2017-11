Vastne vallavanem sõnas valituks osutudes, et tal on olnud ainulaadne võimalus oma eelmisel ametiperioodil volikogu tugeval toetusel olla Saue valla ühinemise eestvedaja ja ideoloog. „Täna, kui uus Saue vald on sündinud, tundub see loomulik jätk, et mulle antakse võimalus vastutada ja ellu viia päriselt see, mis paberi peal praegu kirjas," ütles ta.

Andres Laisk on olnud Saue valla vallavanemana ametis kahel valimistsüklil aastatel 2009-2013 ning 2013-2017. Ta on Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liige aastast 2014.

Vallavolikokku kandideeris Andres Laisk valimisliidu Koostöö - Meie vald ridades, kogudes 191 kandideerinust kõige enam hääli - 1075.

Enne vallavanemaks valimist aastal 2009 töötas Andres Laisk Tallinna väärtpaberibörsil, rahandusministeeriumis ja finantsinspektsioonis. Eelmisest sajandist on tal kogemus väikeettevõtjana peamiselt meedia ja reklaami alal.

Uus, ligi 21 500 elanikuga Saue vald, mille keskus on Saue linn, tekkis Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemise tulemusena pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimist 24. oktoobril. Ühinemislepingu kinnitasid Kernu valla-, Nissi valla-, Saue linna- ja Saue vallavolikogu 31. märtsil 2016.

Valda juhib kolmepoolne koalitsioon, kuhu kuuluvad valimisliit Koostöö - Meie vald, Eesti Reformierakond ja IRL. Koalitsioonilepingu allkirjastasid osapooled 25. oktoobril.

27-liikmelises volikogus on valimisliidul Koostöö - Meie vald 13 kohta, Eesti Reformierakonnal viis ja IRL-il kolm. Ülejäänud kuus kohta jagunevad Eesti Keskerakonna, EKRE ja valimisliidu Meie vahel.