"Räägitakse, et inimene võib küll "Tegusast Tallinnast" välja astuda, aga "Tegusat Tallinnat" inimese seest niisama lihtsalt välja ei saa, kui see juba kord on tema sisse pugenud...," kirjutas sotsiaalmeedias sotsiaaldemokraat Sven Mikser.

Mart Luik vastas talle samas: " Kõneleb Sven, kes esindab erakonda, mis veel paar päeva tagasi ei unistanud muust kui ühisest linnavalitsemisest Keskiga. Ja mis puutub siia Tegus Tallinn? Nad vist isegi ei tegutse enam."

Sapine oli ka Kristen Michal Reformierakonnast: "Esimese Tallinna linnavolikogu koosolek tõi teadmise, et Keskerakonnaga on Tallinnas peale roheliste ka IRL. Hinnaks mõnetuhandene töökoht Mart Luigele. Meenub Abdul Turay. Ja Reinsalu üleskutse enne valimisi tugevast ja koostöövõimelisest opositsioonist. Punased roosid Kõlvartilt oma partneritele Luigele on kena kink partnerile igas olukorras. Puna palgel kestab neli aastat."

Ka sellele vastas Luik: "Kristen. Saan sinu frustratsioonist aru, aga Reformil, kes veel paar päeva enne valimisi kutsus IRL-i toetajaid oma erakonda hülgama - miks me peaks toetama teie kandidaati, kellel polnud ka šanssi saada valituks? IRL-ist saab volikogu opositsioonis väga aktiivne osaline ja on ju hea, et opositsioon on esindatud ka juhatuses."

Veel kirjutas Luik, et olevat omamoodi naljakas, et Reformierakond mõtles kell 18 õhtul välja, et IRL-il on salalepe Keskerakonnaga ja hakkas seda väljamõeldist ise peagi ka uskuma. "Tundub, et see Refi vandenõuteooria tõigi meile Keski toetuse. Täitsa “Kaardimaja” stsenaarium juba!" kirjutas Luik.

Michal vastas Luigele aga väitega, et tegelikult toetas IRL osade häältega vastu ka Keskerakonda.

"Lisahääled Kõlvartile ning Tootsenile, nagu sulle on faktid. Meenub uhkus riigis, kus murti tohutu seisak Keskiga. Nagu halb lihtne maksusüsteem. Saan aru, et altvedamine on vedajalegi piinlik, nagu tunnistajate rohkus. Partnerlus Keskiga siiski on IRL-i puhul pigem juba argipäev kui uudis. Linnas pole ka homme uudist. /.../ +3 Tootsenile ei suuda isegi Savisaar," lisas Michal.

Volikogus nähtust-kuuldust oli alul ehmunud ka reformierakondlane Jürgen Ligi: "Esimene päev Tallinna volikogus. Nagu välismaale oleks sattunud. Võõrad näod, võõras keel, võõrad kombed, eksalteeritud aplausid hääletuste ja sõnavõttude peale."

Talle vastas Riina Solman IRL-ist: "AEG on rahuneda. AEG on Reformierakonnal hakata arvestama ja läbi rääkima mitte jõupositsioonilt, vaid viisakalt ja partneritega lugupidavalt. Raivo Aeg ei andnud sõna, ega jaganud Reformierakonnale lubadusi."

See ajas omakorda Ligil harja punaseks: "Riina, sina ka polnud kohal. Aga Helme oli, Michal oli, Vakra oli ja oli Aeg. Aeg on kott. Ära jahu nii pikalt nagunii, häbene."

Tallinna linnavolikogu valis neljapäevasel uue koosseisu avaistungil aseesimeesteks Keskerakonna liikme Toivo Tootsen ning Isamaa ja Res Publica Liidu nimekirjas volikokku pääsenud Mart Luige. Volikogu otsusel määrati aseesimeeste arvuks kaks, kellest üks valiti Keskerakonnast ja teine opositsioonist. Linnavolikogu esimeseks aseesimeheks valiti 43 poolthäälega kauaaegne Keskerakonna fraktsiooni esimees Toivo Tootsen. Teise aseesimehe kandidaadiks esitati Reformierakonna liige Ülle Rajasalu ning Isamaa ja Res Publica Liidu nimekirjas volikokku saanud Mart Luik. Valituks osutus Luik, kes kogus 43 häält.