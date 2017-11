Hispaania andis välja Kataloonia eksliidri vahistamismääruse

Advokaat Paul Bekaert ütles telekanalile VRT, et tema klient võitleb väljaandmise vastu.

"Ma sain äsja oma kliendilt teate, et tõepoolest see (vahistamismäärus) on välja antud (Kataloonia) presidendi ja veel nelja ministri suhtes, kes on Belgias," ütles Bekaert.

"Praktiliselt tähendab see seda, et Hispaania kohus saadab nüüd Belgia föderaalprokuröridele väljaandmistaotluse," lisas ta.

Vastates küsimusele, kas Puigdemont jääb Belgiasse, ütles Bekaert: "Loomulikult. Ta on lubanud täielikku koostööd Belgia võimudega."

Bekaerti sõnul kavatseb tema klient esitada apellatsiooni, kui Belgia kohtunik peaks Hispaania väljaandmistaotluse rahuldama.

Kohtunik saatis kaheksa Kataloonia valitsusliiget uurimise ajaks vangi

Hispaania kohtunik saatis neljapäeval kaheksa võimult kõrvaldatud Kataloonia valitsuse liiget uurimise ajaks vangi.

Neid süüdistatakse mässamises, mässumeele õhutamises ja avaliku sektori varade väärkasutamises. Samuti uuritakse nende rolli Kataloonia iseseisvuspüüdlustes.

Üheksas Kataloonia valitsuse liige, kes lahkus ametist vahetult enne regionaalparlamendi iseseisvushääletust, võib pääseda 50 000 euro suuruse kautsjoni vastu vabadusse.

Kaheksa vangistatu seas on võimult tõrjutud Kataloonia presidendi Carles Puigdemonti asetäitja Oriol Junqueras.

Kataloonia iseseisvuslaste erakonnad protestivad

Kataloonia vabariikliku vasakpartei ERC pressiesindaja reageeris neljapäeval Hispaania kohtuniku otsusele vangistada keskvõimu tagandatud Kataloonia valitsuse liikmed, kutsudes demokraate tulema välja ja "takistama selliste asjade toimumist 21. sajandil".

"Me ei anna alla, me ei ebaõnnestu, me võitleme lõpuni, lõpuni," ütles Marta Rovira emotsionaalases avalduses, mis tõi tema silmadesse pisarad. "Sest meil on täielik õigus elada riigis, kus on rohkem õiglus, väärikust ja vabadust."

Vangistatute seas on ka ERC-i kuuluv samuti ametist kõrvaldatud asepresident Oriol Junqueras,

Carles Puidgemonti erakonna PDeCAT peasekretär Marta Pascal sarjas kohtuniku otsust panna vangi demokraatlikult valitud valitsus üksnes sellepärast, et nad tahtsid oma kodanikele teistsugust tulevikku.

Ta ärgitas katalaane vastama rahumeelselt, kuid otsustavalt, et näidata Hispaania valitsusele, et on häbiväärne sekkuda Kataloona intsitutsioonide ja valitsuse tegevusse.

Puigdemont nõudis valitsusliikmete vabastamist

Puigdemont "nõudis" neljapäeval oma võimult kõrvaldatud valitsuse liikmete vabastamist", kelle kohus oli uurimise ajaks vangi saatnud.

"Ma nõuan ministrite ja asepresideni vabastamist," ütles Puigdemont Belgias tehtud avalduses, mida vahendas Kataloonia televisioon. Kaheksa vahistatu seas oli Puigdemonti asetäitja Oriol Junqueras.

Varem kirjutas Puidgemont Twitteris, et Kataloonia seaduslik valitsus pandi ideede pärast vangi.

Puigdemonti partei kandideerib Kataloonia valimistel

Kataloonia tagandatud presidendi Puigdemonti erakond kandideerib Kataloonia parlamendivalimistel, mis Hispaania keskvalitsuse teatel toimuvad 21. detsembril, ütles erakonna kõneisik esmaspäeval.

"Me läheme 21. detsembril valimistele. Läheme veendumuse ja otsustavusega lasta Kataloonia rahval oma arvamust avaldada," ütles PDeCAT-i kõneisik Marta Pascal ajakirjanikele.

Kataloonia tagandatud separatistliku koalitsiooni erakonnad pidasid esmaspäeval Barcelonas eraldi kohtumisi.

Kataloonia tagandatud asepresident Oriol Junqueras ja regionaalparlamendi spiiker Carme Forcadell osalesid Kataloonia Vabariikliku Vasakpartei (ERC) nõupidamisel ja erakond otsustas samuti valimistest osa võtta.

Valimistel osalemine tähendaks osade analüütikute hinnangul, et eelmise nädala iseseisvusdeklaratsioon oli sümboolne.

Valimistel osalemisest tuleb teatada 7. novembriks, kandidaatide täielik nimekiri tuleb esitada 18. novembriks.

Madrid: Puigdemonti nõustumine valimistega on "väga positiivne"

Kataloonia tagandatud presidendi Carles Puigdemonti nõustumine eelseisvate regionaalvalimistega on "väga positiivne", kuna see on samm normaalsuse taastamise suunas, ütles teisipäeval Hispaania kõrgeim valitsusametnik Kataloonias Enric Millo.

"Minu hinnang on väga positiivne," ütles Millo ajakirjanikele pärast seda, kui Puigdemont tõrjus Brüsselis kartused, et separatistid võivad Madridi välja kuulutatud valimisi boikottida. "See tähendab nõustumist naasmisega demokraatliku seaduslikkuse juurde."

Millo sõnul võimaldavad valimised Madridil "taastada Kataloonia omavalitsus".

Barcelonas nõudsid sajad tuhanded inimesed Hispaania ühtsuse hoidmist

Barcelonas avaldas pühapäeval Hispaania ühtsuse toetuseks meelt umbes 300 000 inimest, teatas kohalik politsei, korraldajad hindavad osalejate arvu 1,3 miljonile.

Hispaania koosseisu jäämise pooldajad kogunesid meeleavaldusele pärast seda, kui Kataloonia parlament jõuka 7,5 miljoni elanikuga piirkonna reedel iseseisvaks kuulutas.

Kataloonias resideeruva keskvalitsuse esindaja andmeil osales demonstratsioonil miljon inimest.

Protestijad kandsid Hispaania punakollaseid lippe ja plakateid, millel seisis "De Todos". Sellega taheti öelda, et Kataloonia kuulub kõigile piirkonna elanikele. Ühele suurele lipule oli kirjutatud "Kõik me oleme Kataloonia" ning rahvas skandeeris "Puigdemont vangi" ja "Elagu Hispaania".

Madrid rakendas eelmisel nädalal põhiseaduse artiklit 155

Hispaania peaminister Mariano Rajoy vallandas laupäeval, päev pärast Kataloonia arlamendis toimunud iseseisvumishääletust, regionaalvalitsuse. Keskvalitsus on aktiveerinud ka põhiseaduse artikkel 155 Kataloonia Madridi otsekontrollile allutamiseks.

Rajoy sõnul saadab ta laiali ka Kataloonia parlamendi ning korraldab 21. detsembril uued Kataloonia parlamendi valimised.

Peaminister loodab, et iseseisvumisvastased jõud saavutavad uues parlamendikoosseisus enamuse. Praegu on parlamendis napp enamus iseseisvuslastel - iseseisvumist pooldas reedel 135-liikmelise parlamendi 70 liiget. Hispaania ühtsust toetavad parlamendisaadikud boikottisid hääletust.

Hispaania paremtsentristlikus päevalehes El Mundo avaldatud arvamusküsitluse kohaselt kaotaksid separatistid praegu Kataloonia parlamendis enamuse.

Kataloonia kriis puhkes pärast 1. oktoobri iseseisvusreferendumit, mille Hispaania keskvõim ebaseaduslikuks kuulutas. Referendumil, mis viidi läbi ebapiisava rahvusvahelise vaatlemise tingimustes ja mida keskvõim püüdis mõnel pool jõuga takistada, toetas Kataloonia iseseisvumist ligi 90 protsenti hääletanutest, kuid hääle andis alla poole piirkonna valijatest. Hispaania osaks jäämist toetavad inimesed suures osas boikoteerisid referendumit.

Puigdemont kuulutas 10. oktoobril, et Kataloonial on õigus iseseisvusele ja et ta võtab vastu mandaadi rahvalt kuulutada Kataloonia iseseisvaks vabariigiks. Seejärel teatas ta, et peatab iseseisvuse väljakuulutamise, et püüelda dialoogi poole Madridiga.

Seda dialoogi ei tulnudki, sest keskvalitsus seadis selle tingimuseks Kataloonia võimude loobumise iseseisvuspüüdlustest.

Kataloonia iseseisvust ei ole seni tunnustanud ükski riik.