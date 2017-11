Poliitilises- ja majanduskriisis vaevleva Venezuela president Nicolas Maduro teatas, et kavatseb riigi välisvõla restruktureerida.

Maduro sõnul algavad ümberkorraldused, kui riiklik naftafirma on ära maksnud 1,2 miljardi USA dollari suuruse osa kompaniile antud välislaenust, vahendasid ERR-i teleuudised.

Naftahinna langemise tõttu on Venezuela välisvõlg kasvanud umbes 150 miljardi dollarini.

Venezuela ekspordist 95 protsenti moodustab nafta, seega mõjub nafta hind otseselt riigi majandusele.

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) hinnangul on Venezuelas täiemõõduline majandus-, humanitaar- ja poliitiline kriis, mille lõppu pole näha.

Varem käesoleval nädalal teatas Maduro, et tõstab pensione 30 protsenti. Praeguse tegeliku ehk musta kursi järgi on see tõus aga veidi alla nelja euro.

Venezuelas on praegu hüperinflatsioon ning palga ja pensioni tõusu inimesed tegelikult ei tunneta. Maduro esitles ka uut 100 000 bolivarist rahatähte, mis musta turu kursi järgi on umbes natuke rohkem kui kaks eurot.

Kuigi ametliku kursi järgi on miinimumpalk Venezuelas umbes 113 eurot kuus, siis tegelikult on see igakuine sissetulek väärt umbes üheksa eurot.