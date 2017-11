Süüria valitsusväed vallutasid ISIS-e käest Deir ez-Zori linna

Deir ez-Zori vallutamine tähendab sisuliselt seda, et Süürias on ISIS-e kätte jäänud ainult ala Iraagi piiri ääres Deir ez-Sorist lõunas, suuri linnu terrorirühmituse käes enam pole. Muud piirkonnad on kas Iraani ja Venemaa poolt toetatud Süüria režiimi või siis USA juhitud koalitsiooni poolt toetatud opositsiooni ning kurdi üksuste käes.

Süüria riigitelevisioon teatas reedel, et valitsusväed on saavutanud täieliku kontrolli ISIS-e käes olnud Deir ez-Zori linna üle.

