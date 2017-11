Õppusel osalesid Eesti, Briti, Läti ja Sloveenia tulejuhid, kes harjutasid koos nelja Briti kuningliku õhuväe Eurofighter Typhoon hävitajaga, mis saabusid Ämari lennubaasi teisipäeval.

Õhutulejuht on maaväe üksuse juures tegutsev kaitseväelane, kellel on otseühendus piloodiga ning kes tellib ja koordineerib lennuvahendi tuld maismaa sihtmärkide pihta.

"Piloodi ja õhutulejuhi koostöö põhineb peamiselt usaldusel, mis tuleb tihtipeale pingelises olukorras saavutada väga kiiresti kellegagi, keda sa pole kunagi varem kohanud," ütles Eurofighteri piloot kolonelleitnant Lewis Cunningham.

Õhuväe ülema ülesandeid täitva õhuväe staabi ülema kolonel Riivo Valge sõnul oli õppuse teiseks oluliseks eesmärgiks harjutada lennuüksuse kiiret siirmist ühest Euroopa otsast teise, saabunud üksuse vastuvõtmist lennubaasis ning lennutegevuse kontrolli Eesti õhuväe õhuoperatsioonide juhtimiskeskuse poolt.

Eurofighter Typhoon on üks maailma moodsamaid lahingulennukeid. See on kahe mootoriga mitmefunktsiooniline hävitaja, mis tähendab, et võib täita hävitaja, ründelennuki, vaatlus- ja luurelennuki ülesandeid.