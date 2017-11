TREV-2 üks hetkel töös olevaid objekti on näiteks Gonsiori tänava rekonstrueerimine. Ei ole välistatud, et ettevõte osaleb ka Reidi tee hankel.

"Mina ei näe teedeehitust kui kuidagi keskkonnavastast tegevust. Seda on võimalik väga mõistlikult teha ka niimoodi, et keskkonnaga on arvestatud, " ütles ERR-ile Laks, kes on TREV-2 müügi- ja arendusjuht ning ka roheliste poolt Tallinna abilinnapeaks tõusva Züleyxa Izmailova abikaasa.

Küsimusele, kui tõenäoline on, et TREV-2 ka Reidi tee hankel osaleb, ei soovinud Laks ettevõtte nimel öelda, vaid palus saata eraldi päringu. Sellega, et teedeehitusfirma ja roheliste nägemuses Reidi tee ehitusest võib esile kerkida konflikt, oli Laks siiski nõus.

"Jah, see vastab tõele, et see projekt ei ole praegu ideaalvariant, aga kuna see on juba jõudnud nii kaugele ja ka kohus otsustas, et keskkonnaamet on kõik õigesti teinud ja me saame aru, mis raamides me tegutsema peame. Ja kui Taavi Aas on öelnud, et seal saab veel midagi muuta ja teha, siis me usaldame teda," rääkis Laks.

Rohelised kirjutasid neljapäeval alla koalitsioonilepingule Keskerakonnaga, mille järgi saab roheliste juhist Züleyxa Izmailovast Tallinna keskkonna valdkonna abilinnapea.

Roheliste üks põhilisi eesmärke Tallinnas on seni olnud Reidi tee ehituse vastu võitlemine. Izmailova on öelnud, et praeguse planeeringu järgi ei tuleks Reidi tee projekti kindlasti ära teha ja ta on pakkunud, et Reidi tee projekti võiks üldsegi külmutada.