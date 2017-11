PPA arendusosakonna büroojuht Margit Ratnik soovitab välismaal resideerivatele eestlastele esimese lahendusena proovida oma ID-kaardi sertifikaate veel kauguuendada.

"Pärast esimest uuendamist võib ebaõnnestuda, aga pärast teist katset võib õnnestuda. Proovige kindlasti paar korda," soovitab Ratnik.

Kui kauguuendus ei õnnestu, tuleb teha taotlus oma ID-kaardi vahetamiseks aadressil abi@id.ee. Kirjas tuleks märkida oma nimi, isikukood, vahetatava dokumendi number ja e-posti aadress. Seejärel võetakse inimesega ühendust ja antakse juba edasised juhised. Dokumendi kättesaamiseks peab aga siiski sellele füüsiliselt järele minema.

Taotluses tuleb märkida, kus soovib taotleja oma ID-kaarti kätte saada - kas mõnes saatkonnas või aukonsuli juures.

Samuti ei saa ID-kaarti tellida omale posti teel, kuivõrd ümbrikus on ka PIN-koodid. Samas on PPA välja töötamas lahendust, millega saaks lähiaastatel ka posti teel hakata ID-kaarte väljastama.

Uue ID-kaardi saabumiseni jääb vana ID-kaart inimese kätte, mida ta saab kasutada näiteks reisidokumendina, ent mitte e-toiminguteks.

Uue ID-kaardi kättesaamiseni välismaal võib praeguste suurte mahtude juures kuluda umbes kolm nädalat.

Uus, väljastatav ID-kaart on juba ilma turvaveata kiibiga, mida PPA väljastab alates 25. oktoobrist.

Ratnik möönab, et Eesti saatkondade võrgustik on hõre. Peamiselt tuleb pikem reis lähimasse saatkonda ette võtta Aasias ja USA-s resideerivatel eestlastel. Euroopa on Eesti saatkondadega paremini kaetud.

"Kui ID-kaardi kehtivusaeg on selline, et hakkab peagi lõppema, saab teha taotluse ka läbi e-taotluse keskkonna ja see taotlus tuleb kohe siseriiki. Selleks pole ID-kaarti vaja, saab ka pangaparoolidega autentida, samuti töötab seal mobiil-ID," lisas Ratnik.