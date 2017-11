Politsei- ja piirivalveamet sulgeb reede öösel turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid ning see tähendab, et inimesed, kes seni on harjunud ID-kaardiga internetipanka sisse logima, kuid pole sertifikaate uuendada saanud, peavad endale selleks kiiresti mõne alternatiivse võimaluse otsima. Pankade hinnangul ei ole selliseid kasutajaid aga palju.

SEB kommunikatsiooni- ja turundusjuht Silver Vohu ütles ERRile, et neil on ID-kaardi kasutajaid, kelle jaoks see on üks ja ainus internetipanka sisenemise vahend, umbes paarkümmend tuhat ehk 10-15 protsenti.

"See ei tähenda, et nad oleksid sertifikaatide uuendamise tõttu raskustes. Neil võib olla kodus ka koodikaart, PIN-kalkulaator, nad lihtsalt on kasutanud ID-kaarti peamiselt," täpsustas ta.

Swedbanki hinnangul on nende klientidest umbes kümme protsenti selliseid, kes kasutavad internetipangas ainult turvariskiga ID-kaarti.

"Meie andmetel kümme protsenti probleemsete ID-kaartide omanikest on sellel aastal sisse loginud ainult ID-kaardiga, aga me oleme oma teavitust klientidele alustanud juba varakult ja erinevatest infokanalitest neile rääkinud nii sertifikaatide uuendamisest kui ka teistest võimalustest, millega internetipanka ja e-teenustesse sisse logida," sõnas Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets.

"Soovitame klientidel kasutada viimast päeva veel aeguvate sertifikaatidega, et avada alternatiivne identifitseerimisvahend, milleks näiteks on Smart-ID."

Mõlemad suurpangad soovitavad klientidel vaadata üle, kas neil on olemas koodikaart või PIN-kalkulaator või veel parem, Smart-ID või mobiil-ID.

"Tänasel päeval me soovitamegi klientidel kasutada seda viimast päeva veel aeguvate sertifikaatidega, et endale avada alternatiivne identifitseerimisvahend, milleks näiteks on Smart-ID. Seda saab teha umbes viie minutiga interneti vahendusel ja sellega võib olla klient kindel, et tal on homme, ülehomme ja sealt edasi ligipääs enda rahale olemas, ka siis, kui ta ID-kaarti enam kasutada ei saa," soovitas Silver Vohu.

Ede Raagmets märkis, et reedel panka pöörduvatele klientidele soovitavad nemadki smart-ID sõlmimist, mis on praegu veel ka probleemsete ID-kaartidega võimalik.

"Alates homsest on neil võimalus pöörduda Smart-ID saamiseks meie kontoritesse ja mobiil-ID-d saab vormistada telekommunikatsiooniettevõtete kontorites," lausus Raagmets.

Swedbank ei hinda nende klientide hulka, kellel ID-kaartide sertifikaatide sulgemine probleeme tekitab, väga suureks, sest inimesi on eri kanalite kaudu juba eelnevalt teavitatud ja teavitamist kavatsetakse jätkata.

Ka SEB esindaja ei arvanud, et hädalisi palju tekiks. "Me pigem hoolitseme selle eest, et suuremate ettevõtete raamatupidajatel, kelle panka ligipääsemisest sõltuvad paljud teised, palkade väljamaksmine ja muu selline, oleks teadlikkus ja alternatiivsed vahendid olemas, et elu jätkuks," sõnas Vohu.

Ta lisas, et ebamugavusi võib olukord kaasa tuua, kuid loodetavasti taastub tavaline elurütm peatselt.

Neljapäeva õhtul otsustas valitsus peatada Eesti ID-kaartide sertifikaadid alates reede, 3. novembri hilisõhtust, sest ID-kaardi kuritarvitamise risk tõusis kriitilise piirini.