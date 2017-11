Kriitilise ID-kaardi uuendamise vajadusega inimesi on 20 000

Alates reede südaööst kuni esmaspäevani saavad ID-kaartide sertifikaate kauguuendada vaid need inimesed, kes kasutavad ID-kaarti oma töös eriti aktiivselt. Nende hulgas on arstid, riigi õigusvaldkonna töötajad ning perekonnaseisutoiminguid tegevad inimesed. Neid teenindatakse ka PPA teenindusbüroodes esmajärjekorras.

PPA peadirektor Elmar Vaheri sõnul valiti need inimesed välja selle järgi, et nad on teinud viimase kolme kuu jooksul rohkem kui 100 e-toimingut. Need inimesed saavad südaööl ka vastava teate oma postkasti.

RIA peadirektor Taimar Peterkop kutsus nn kõrgkasutajaid seejärel kiirelt ka oma eelisvõimalust kasutama, mis annaks omakorda võimaluse tavakasutajatele kauguuenduse kiiremini taasavada.

Ebamugavusi järjest vähem

Kui veel eileõhtusel pressikonverentsil räägiti, et nädalavahetuseks eelisseisundi saavaid kõrgkasutajaid on kokku ligi 35 tuhat, siis täna on see number juba suurusjärgus 20 tuhat, kuna need inimesed on vahepeal ise aktiivselt kasutanud kauguuendamise võimalust.

Positiivse poole pealt saabki välja tuua, et kauguuendamise süsteem töötab järjest sujuvamalt, mis on ka ametkondade soovitus inimestele.

"Jah, me oleme öelnud, et meie võimekus on ööpäevas ligi 15 tuhat, aga see on tehniline piirang. Me ei pane selle numbri täitudes piltlikult poodi kinni. Näiteks eile kasutas kauguuendamist 17 tuhat ja kui vaadata tänahommikust tempot, siis tuleb see number 20 tuhat," rääkis Peterkop.

Tema sõnul tuleb aga jätkuvalt arvestada ka ebamugavustega, ehkki neid on oluliselt vähem. "Möödunud ööl õnnetus sisuliselt kõigil kauguuendamine, aga väga palju sõltubki sellest, kas inimesed kasutavad seda võimalust ajaliselt hajutatuna või langeb koormus mingile ajahetkele ja siis on kindlasti tõrkeid."

Vaheri sõnul on PPA kõik teenindussaalid avatud laupäeval ja pühaopäeval kella 10-st 15-ni, lisaks lähevad PPA töötajad kohale ka viite haiglasse, et sealsed töötajad saaksid kohapeal ID-kaartide sertifikaadid uuendatud.

"Alates laupäevast tulevad meie Tallinna, Tartu ja Pärnu teenindussaalidesse kohale ka Elisa inimesed, kes pakuvad kohapeal võimalust teha endale mobiili ID. See on väga hea alternatiiv ID-kaardile. Ta on juba täna ilma teoreetilise turvaveata ja lisaks on ta ka mugav," rääkis politseijuht.

Passiivsed kasutajad säilitage rahu

Ülejäänud inimestel, kes ei kuulu nn kõrgkasutajate hulka ja soovivad oma ID-kaardi sertifikaate kauguuendada, tuleb oodata esmaspäevani, mil see võimalus taasavatakse. Ja siis saab seda teha kuni 31. märtsini 2018.

"Ma rõhutan, et ID-kaarti ei pea tormama uuendama need, kes kasutavad seda vaid reisidokumendina või kliendikaardina näiteks apteegis või raamatupoes. Ehk kõik need inimesed, kes ei kasuta PIN-1 ja PIN-2," sõnas Vaher.

"Ja need, kes vajavad neid koode vaid tulu elektrooniliseks deklareerimiseks, ei pea ka kohe tormama sertifikaate uuendama. Seda võib vabalt teha ka märtsi alguses," lisas Peterkop.

ID-kaardi uuendamisega seotud tehniliste küsimuste korral palub PPA pöörduda infoliinile 1777. Muud infot, sh ka teeninduste lahtiolekuaja kohta, saab PPA infotelefonilt 612 3000.