"Arvan, et Luik on sellel kohal hea mees ja suudab opositsiooni huve esindada. Ja minu valimiseelse seisukoha mõte polnud, et jääme ühiselt opositsiooni, vaid deklareerida, et Keskerakonna vähemusse jäädes moodustavad nende vastu kandideerinud erakonnad toimiva ploki," rääkis Reinsalu reedel ERR-ile. "Ning opositsiooni ülesanne on linnavõimu kõigutamine."

Enne valimisi kirjutas Reinsalu: "Minu ettepanek on moodustada Tallinnas nelja erakonna - IRL, RE, SDE, EKRE - vahel ühinenud opositsioon, mis deklareeriks: Et need erakonnad tegutsevad pärast valimisi ühiselt eesmärgiga vahetada linnavõim välja."

Ta ütles oma üleskutses, et pärast valimisi on ühekaupa teatud hetkedel paraku toetatud erinevatel hetkedel Keskerakonna linnavõimu. "Tagasi vaadates tunnistavad kõik, et see oli viga."