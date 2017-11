Trump hoiatas Hiinat, et Jaapan võib Põhja-Korea ise käsile võtta

Selles nimekirjas on praegu Iraan, Sudaan ja Süüria. Põhja-Koread on USA püüdnud seni tuuma- ja raketikatsetuste eest karistada karmide sanktsioonidega.

"Jaapan on sõdalasriik, ja ma ütlen Hiinale ja kõigile teistele, kes kuulavad, et teil tuleb juba üsna varsti Jaapaniga tõsiseid probleeme, kui te lasete sel Põhja-Koreaga jätkuda," ütles Trump Fox Newsile.

