Mõis: Tegus Tallinn võib üritada leida "Teeme ära!" sarnast eesmärki

Möödunud valimistel koos Savisaare valimisliiduga kandideerinud Tegus Tallinn otsustab detsembris toimuval jõulupeol, kas huvilisi on piisavalt, et ka edaspidi koos käia. Võib-olla üritab liit leida endale mõne mittepoliitilise eesmärgi, ütles üks selle eestvedajaid Jüri Mõis, tuues näiteks liikumise "Teeme ära!".

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn kogus Tallinnas valimistel kokku 8594 häält ning ainsana sai volikokku isikumandaadi pälvinud Edgar Savisaar.

Jüri Mõis rääkis ERRile, et Tegusa Tallinna edasine saatus ei ole veel selge.

"Tehniliselt on nii, et me oleme üks kord pärast valimisi veel kokku saanud ja otsustasime, et teeme 15. detsembri paiku jõulupeo ja vaatame, kui palju siis veel kohal inimesi on - kas on veel huvi kokku saada. Sel esimesel kohtumisel oli inimesi üllatavalt palju - 30 tükki meie 42-sest nimekirjast," sõnas ta.

Mõis lisas, et sõltuvalt jõulupeole kohaletulijate arvust vaadatakse, mis edasi saab. Kindlasti on vaja mingisugust eesmärki.

"Eks vaatab, kas meie leiame oma niši - "Teeme ära!" on juba olemas ja Res Publica on läbi käidud tee."

"Me oleme mõelnud, et võib-olla üritada leida mingit mittepoliitilist eesmärki. Mis mulle esimesena meelde tuleb, on "Teeme ära!" talgud või omal ajal Res Publica - see oli ju ka mittepoliitiline rühmitus, mis tükk aega ei kandideerinud valimistel, oli lihtsalt mõtekaaslaste klubi. Aga eks vaatab, kas meie leiame oma niši - "Teeme ära!" on juba olemas ja Res Publica on läbi käidud tee," tõdes ta.

Tagantjärele valimistele vaadates leiab Mõis, et on olukorraga rahul.

"Käisin umbes kümmekond aastat tagasi kahel aastal New Yorgi maratonil ja mul ei olnud mitte kellelegi raskusi seletada, et ma ei lähe sinna võitma, mul on hoopis teised eesmärgid. Ehk panna ennast proovile, teatud meelelahutusmoment /.../ Nüüd siin, selles kohalikus valimises on ikka väga raske olnud inimestel aru saada, et ka mina täitsin omad eesmärgid," lausus ta.

Ärimees tõi välja, et kui ta 17 aastat tagasi Tallinna linnapeana sai oma kahe põhilise sõnumiga - kutsuda inimesi Tallinnasse elama ja monteerida maha enamik trolliliine - väljanaermise osaliseks, siis nüüdseks on need asjad korda saanud.

Seekordsetel valimistel oli Mõisal kaks sõnumit: lõpetada lasteaiajärjekordade süsteem ja asendada see etteteatamistähtajaga ning kaotada omavalitsuse volikogudest jagunemine opositsiooniks ja koalitsiooniks.

"Ma vaatan, et selle on hästi omaks võtnud Keskerakond, Vaba Tallinna Kodanik ja rohelised ning nüüd tundub, et oma retoorilisi sõnu süües ka IRL. Lihtsalt kaks kõva pead on veel sotsdemmid ja Reformierakond. Arvan, et see juhtub nagunii," ütles Mõis.

Ta kinnitas varem öeldut, et riigikogu valimistel ta osaleda ei kavatse ning sellist plaani ei ole tema sõnul ka teisel Tegusa Tallinna eestvedajal Urmas Sõõrumaal. Samas ei välistanud Mõis, et ta võib aidata riigikogu valimistel programmi koostada, kui leidub neid, kes sinna minna tahavad, ning nelja aasta pärast teha ise uue katse kohalikel valmistel volikokku pürgida.