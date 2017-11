"Kui kuulutati kandidaadid välja ja algas vaheaeg, siis meie fraktsioon kogunes, et arutada asja läbi. Kuna meil oli lubatud, et üks aseesimehe koht kuulub opositsioonile, siis meil oli valida, et kumba toetada. Ja enamiku inimeste arvamus kaldus selle poole, et võiks toetada Luike.

Tootseni sõnul kaldus Keskerakonna fraktsioon Luike toetama ka seetõttu, et Reformierakonna liikmed olid volikogu saalis eelnevalt üsna kehvasti üleval pidanud.

Tootsen rõhutas, et kumbki erakond Keskerakonna toetust küsima ei tulnud.

"Kumbki neist ei küsinud meie käest abi, kuigi seda abi oleks ükskõik kummal vaja olnud. Aga kui meile jäi see asi otsustada, siis me just täpselt niimoodi tegimegi, et otsustasime Luige kasuks," rääkis Tootsen.

Neljapäeval valiti Tallinna linnavolikogu teiseks aseesimeheks 43 häält saanud IRL-i poolt esitatud kandidaat Mart Luik. Reformierakonna esitatud Ülle Rajasalu sai 25 häält.

IRL Reformierakonna kandidaati ei toetanud ja fraktsioon käis välja Mart Luige kandidatuuri. Pärast Luige valituks osutumist süüdistas Reformierakond IRL-i kokkuleppes Keskerakonnaga.

Mart Luik ütles, et mingit kokkulepet Keskerakonnaga IRL-il seoses tema valimisega ei olnud.