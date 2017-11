Jukose aktsionärid loobusid Belgias hagist Venemaa vastu

Rahvusvahelise õiguskaitsekeskuse juht Andrei Kondakov, kes selles asjas Venemaa huve esindab, ütles, et Jukose aktsionärid võtsid tagasi hagi Venemaa Belgias asuva vara arestimiseks. Hagi esitati 2015. aastal, et tagada Haagi arbitraaži otsuse täitmine Belgias. Praeguseks on kõik need asjad peatatud.

Esimesed Jukose aktsionärid loobusid nõuetest Venemaa vastu 2016. aasta juulis – siis võeti Berliini kohtust tagasi hagi 50 miljardile dollarile.