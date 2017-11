Kõlvart: rohelisi ei kaasatud nende ärakasutamiseks sotside vastu

Tallinna volikogu esimeheks valitud Mihhail Kõlvart ei pea tõsiseltvõetavaks mõttekäiku, et rohelised kaasati Tallinna linnajuhtimisse vaid selleks, et need sotsiaaldemokraatidelt järgmistel riigikogu valimistel hääli ära võtaks.

"Esiteks ma ei nõustu väitega, et rohelised kaasati Tallinna linnajuhtimisse selleks, et neid ära kasutada. See pole korrektne. Kui juhtub nii, et rohelised saavad järgmisesse riigikokku, siis võidavad sellest ikka nende valijad," rääkis Kõlvart Vikerraadio saates Uudis+.

Saatejuhi küsimusele, kas rohelised kaasati selleks, et nad võtaksid hääli ära samuti vasakpoolseid vaateid esindavatelt sotsiaaldemokraatidelt, vastas Kõlvart, et ei pea sellist mõttekäiku adekvaatseks.

"Meil on sotsiaaldemokraatidega sarnane ideoloogia ja kui sotsiaaldemokraadid peaksid kaotama rohelistele hääli, siis kaotame ju ka meie hääli. Ka meie oleme ju pigem vasakpoolne kui parempoolne partei. Ehk see loogika ei ole minu hinnangul adekvaatne," sõnas Kõlvart.

Saatejuht uuris Kõlvartilt, et kuna roheliste jaoks on Reidi tee oluline teema, siis kas Reidi tee võiks plaanitud 2+2 sõiduraja asemel rajada kitsamalt ehk 1+1 rajaga.

Kõlvart vastas, et Reidi tee rajatakse suures plaanis praeguse plaani järgi, kuid projekti realiseerimise käigus võivad toimuda ka väiksemad muudatused, mis arvestavad roheliste ettepanekuid.

"Nii detailset vastust (kas vähendada sõiduradade arvu 1+1-le) ei saa anda, sest sisuline arutelu pole alanud sel teemal. Ja mõlema erakonna esindajad pole nii detailselt asja läbi vaadanud," rääkis Kõlvart.