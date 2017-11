Tuleval aastal eraldab riik kohalike bussiliinide dotatsiooniks ligi 13 miljonit eurot lisaraha. Senimaani aga pole selge, mille peale ühistranspordikeskused raha täpselt kasutada võivad. Ehk kas osa rahast tuleb panna selle alla, et maakonnaliinidel saaks sõita tasuta või tohib kogu raha kasutada senise liinivõrgu arendamiseks.

Simson kinnitab, et alates uue aasta esimesest juulist saab Eesti maakonnaliinidel tasuta sõita. "Sest see on sihtotstarbeline raha. Samamoodi, nagu näiteks laste koolitoiduks mõeldud raha ei saa kulutada kõigile suuskade ostmiseks, nii on ka tasuta ühistranspordi raha mõeldud piletiraha kompenseerimiseks."

Simson rõhutas, et õiguslikult määrab raha sihtotstarbe ära valitsuse tegevusprogramm, kus on kirjas, et majandusministri ülesanne on ette valmistada, et esimesest juulist 2018 saaks avalikel maakonnaliinidel tasuta sõita.

Et kohalikud omavalitsused seda plaani ära ei rikuks, tuleb Simsonil ministri määrusega kehtestada kohalikel avalikel bussiliinidel piletihinnaks null eurot.

Aga Kadri Simsoni erakonnakaaslane peaminister Jüri Ratas rääkis septembri lõpus Vikerraadiole antud intervjuus, et pileti hind peaks jääma ikkagi kohalike omavalitsuste otsustada.

"Minu meelest see on põhimõtteline küsimus, kas valitsus võtab kohalikke omavalitsusi partnerina või sellise ülemuse ja alluvuse suhtena. Tänane valitsus võtab kohalikke omavalitsusi partnerina. Neid otsuseid teevad kohalike omavalitsuste poolt moodustatud ühistranspordikeskused. Et kas nad tihendavad liini, kas nad pikendavad liine, kas nad teevad mingeid uusi liine või tõesti muudavad piletihinda kuni sinnamaani välja, et on võimalus pakkuda tasuta ühistransporti. Aga neid otsuseid ei tee peaminister ega ka majandus- ja taristuminister," rääkis Ratas toona.

Simson seevastu ütleb, et tema kui majandusminister peab vastutama selle eest, et sõit oleks tasuta. Kas peale jääb Jüri Ratase või Kadri Simsoni sõna, pole veel selge.

Simson räägib, et tal on koalitsiooniliikmete toetus, sest muidu poleks valitsuse tegevusprogrammi tasuta ühistransporti lisatud. Ning toetus on tema sõnul kindel vaatamata sellele, et sotsist majanduskomisjoni liige Jaanus Marrandi, aga ka näiteks IRLi esimees Helir Valdor Seeder teistsugusel arvamusel on.

"Eks siin olegi nõrkus, et IRL-is on toimunud esimehe vahetus. Ja koalitsiooniläbirääkimistel tänast esimeest ei olnud. Aga ma lähtun põhimõttest, et erakonnad kannavad endas järjepidevust. Ja see, mis on koalitsioonis kokku lepitud, jääb kehtima senikaua, kuni koalitsioon toimib," rääkis Simson.

Koalitsioonilepingu sündimise juures kohal olnud justiitsministrile Urmas Reinsalu räägib aga sama, mis tema erakonnakaaslasedki.

"Tegelikult see poliitiline kokkulepe oli selline, et bussiliinidele eraldatakse täiendavalt raha, aga otsuse, kas maakonnas omavalitsused peavad otstarbekaks seda kulutada piletihinna langetamiseks või täiendavate liinide avamiseks, selle otsuse langetavad ikkagi ühistranspordikeskused," ütles Reinsalu.